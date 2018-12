Parma | rosso di 22 mln ma già ripianato

Milan-Parma 2-1 - rimonta rossonera con Cutrone-Kessie Chievo-Lazio 1-0 - la diretta Torino-Genoa 2-1-Classifica : Succede tutto nella ripresa: emiliani in vantaggio con Inglese, Gattuso passa dal 4-3-3 al 4-4-2, interviene anche la Var e tornano i tre punti. Quarto posto temporaneo

Milan-Parma LIVE - rigore per i rossoneri : trasformazione impeccabile per Kessiè [VIDEO] : 71′ – Kessiè! Il Milan completa la rimonta! trasformazione dal dischetto impeccabile per il centrocampista rossonero: pallone da una parte e portiere dall’altra. GOOOAAAL KESSIE 2-1 !!#MilanParma pic.twitter.com/EiHo9MB3dj — Passion AC Milan (@AcmPassion) 2 dicembre 2018 68′ – Intanto Calvarese va a rivedere un episodio avvenuto in area ducale: il tocco di mano di Bastoni è evidente, seppur le braccia ...

Milan-Parma - Cutrone fa esplodere San Siro : la volée dell’attaccante rossonero è splendida [VIDEO] : L’attaccante del Milan pareggia il gol del vantaggio di Inglese con un bellissimo destro al volo che fa secco Sepe Il gol di Inglese fa calare il gelo a San Siro, quello di Cutrone riaccende la passione facendo letteralmente esplodere i tifosi rossoneri. Botta e risposta tra Milan e Parma nell’anticipo delle 12.30, gli emiliani passano di testa con il proprio attaccante prima di essere riacciuffati da una volée bellissima del ...

Milan-Parma LIVE - i rossoneri tornano i partita con Cutrone! [VIDEO] : 61′ – Rodriguez! Il terzino calcia al volo da posizione defilata: la sfera finisce fuori. 60′ – Discussione tra D’Aversa e Gattuso, richiamato per aver battibeccato con Iacoponi a causa di un fallo. 58′ – Grassi! Il calciatore del Parma beffa Rodriguez su lancio dalle retrovie e calcia: pallone a lato. 55′ – Cutrone! L’attaccante recupera palla sulla trequarti e poi si fionda su ...

Milan-Parma LIVE - le formazioni ufficiali : 4-3-3 per i rossoneri - ancora out Stulac : Milan-Parma LIVE – Tutto pronto per il lunch match di oggi tra Milan e Parma. Alle 12:30 a “San Siro” i rossoneri sono chiamati da un match importante e allo stesso tempo complesso per ricominciare a correre verso l’Europa che conta. L’ostacolo crociato costituisce un buon banco di prova, dopo la vittoria sofferta sul Dudelange, per verificare di aver capito come approcciare le partite contro le squadre sulla ...

Milan-Parma - ritorno al passato per Gattuso : ecco l’undici rossonero : Il lunch match contro il Parma sarà un test molto importante per il Milan (scopri dove vedere la sfida). Dopo l’amaro pareggio contro la Lazio e la prestazione non convincente contro i lussemburghesi del Dudelange in Europa League, la squadra di Gattuso è chiamata a sfornare una prestazione che unisca – possibilmente – il bel gioco ai tre punti. Proprio per questo, il tecnico del Milan starebbe pensando di tornare al classico 4-3-3 di ...

Milan-Parma : rossoneri favoriti anche con l'emergenza in difesa e senza Higuain : Milan e Parma scenderanno in campo a San Siro domenica 2 dicembre 2018 alle 12:30 per la 14ª giornata del campionato di serie A. Lunch match tutto da seguire Milan-Parma sarà certamente una partita molto combattuta perché in palio c’è la permanenza in zona Europa, anche se questo dipenderà dall’altra partitissima della 14ª giornata di campionato tra Roma e Inter. Il Milan è in quinta posizione a 22 punti seguito dal Parma a quota 20. Sebbene ...