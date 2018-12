NBA | nella testa di Anthony Davis | ' La mia eredità è più importante dei soldi'

Basket - NBA : Gallinari e Belinelli super ma sconfitti. LeBron e Lonzo Ball nella storia : ROMA - Due ko per gli italiani impegnati nella notte della Nba . Ai Los Angeles Clippers non basta uno scatenato Danilo Gallinari che eguaglia il suo record stagionale di punti, 28, senza però evitare ...

LeBron James e Lonzo Ball in doppia tripla doppia : i precedenti nella storia NBA : Oscar Robertson, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan: questi i nomi dei campioni che fanno parte dell'esclusivo club di giocatori in grado di chiudere in tripla doppia una partita assieme a un ...

Mercato NBA – Giallo nella trade Ariza-Wizards : salta tutto per uno… scambio di persona! : Clamorosa svolta nel futuro di Trevor Ariza: salta la trade con gli Wizards per uno scambio di persona legato a Dillon Brooks e MarShon Brooks Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore. Trevor Ariza aveva già fatto le valigie, ma niente Lakers: il cestista dei Suns era stato spedito a Washington. Certo, prima che un clamoroso scambio di persona facesse saltare tutto. I Suns erano alla ricerca di una trade a 3 squadra e, il mancato ...

NBA – Dirk Nowitzki da record : scende in campo contro i Suns nella 21ª stagione in maglia Mavericks : Dirk Nowitzki fa il suo esordio stagionale contro i Phoenix Suns: per il tedesco è la 21ª stagione in NBA, tutte giocate con la maglia dei Mavericks “È bello essere tornati. Ovviamente ho ancora un sacco di lavoro da fare. Ultimamente ho corso solo sul tapis roulant, che non è proprio la stessa cosa che andare alla velocità dei 20enni che giocano in NBA”, sono queste le parole di Dirk Nowitzki all’esordio stagionale. Il tedesco rientrato ...

NBA - Caldwell-Pope nel mirino dei Rockets : è Houston la terza squadra nella trattiva Lakers-Suns per Ariza? : Gli Houston Rockets hanno manifestato il proprio interesse per Caldwell-Pope: i Lakers vorrebbero inserire il giocatore nella trade con i Suns per arrivare ad Ariza e cercano una terza squadra Nonostante la trade per Trevor Ariza si sia arena alla volontà dei Lakers di non sacrificare i propri giovani, la pista non sembra essersi raffreddata completamente. I Suns vorrebbero in cambio un giocatore che vada aggiunga playmaking alla squadra e ...

NBA – Coach Popovich firma un nuovo record : superato Pat Riley nella classifica degli allenatori più vincenti : Gregg Popovich è il 4° allenatore più vincente della storia NBA: il Coach dei San Antonio Spurs ha superato Pat Riley grazie al successo della notte sui Phoenix Suns Quella appena trascorsa è stata una vera e propria serata da record per Gregg Popovich. Grazie al successo arrivato per 111-86 sui Phoenix Suns, l’allenatore dei San Antonio Spurs è diventato il 4° Coach più vincente della storia NBA in regular season. Popovich ha raggiunto ...

NBA - il peggior ko nella storia dei Bulls - -56 - . Coach Jim Boylen : "Figura imbarazzante" : Il punto più alto nella storia dei Chicago Bulls va scelto nei sei anni chiusi con altrettanti titoli durante gli anni '90, con Michael Jordan alla guida di una delle squadre più forti di tutti i ...

Rudy Gobert : "La mia battaglia in NBA : sono il miglior difensore nella Lega comandata dagli attaccanti" : Il giocatore francese è tra i cinque europei più pagati e ha un insolito record: prima di lui nessuno era stato espulso nei primi tre minuti di una partita Intervista È nella Top 5 degli europei più ...

Belinelli da record : nessuno come lui da tre punti nella storia NBA : Il n°18 dei San Antonio Spurs è l'unico giocatore ad aver messo a referto almeno 50 triple in NBA con ben nove squadre diverse: cambia la maglia in sostanza, ma non l'efficacia del tiratore azzurro ...

NBA : San Antonio e Belinelli ottimi nella vittoria sui Lakers - Raptors ko contro i Nets : Molte sorprese in questa giornata iniziando, dai Nets capaci di battere i Raptors con un risultato di 105-106, protagonista della gara D'Angelo Russell con 29 punti. Risultato inaspettato anche a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Dicembre) : Golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...

NBA - Russell Westbrook e le triple doppie : sale al terzo posto nella storia NBA : Con la tripla doppia n°108 messa a referto questa notte, la point guard dei Thunder sale sul podio nella storia NBA lasciandosi alle spalle Jason Kidd. nella Top-10 anche altri due giocatori ancora in ...

Bernardeschi - le nuove scarpe come una consolle. Nella NBA un precedente con Paul George. FOTO : Bernardeschi, attaccante della Juve, tra testimonial che Nike utilizzerà per sponsorizzare le nuove scarpe EA SPORTS X PhantomVSN, realizzate in collaborazione con EA Sports, noto brand di videogiochi ...

Risultati NBA – Sorridono Warriors e Cavaliers - bene Gallinari nella notte italiana : Vittorie per Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, bene Gallinari: tutti i Risultati della notte NBA Il basket americano regala sempre tanto spettacolo, come quello andato in scena nella notte italiana. Tante le sfide di NBA che hanno tenuto svegli tutti gli appassionati della palla a spicchi americana. Splendida vittoria degli Oklahoma City Thunder sui Detroit Piston, per 83-110. Adams ha trascinato al successo la sua squadra, con ...