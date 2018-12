La memoria e lo tsunami

huffingtonpost

(Di domenica 23 dicembre 2018) (A cura di Carlo Doglioni, presidente Ingv, socio linceo)L'engramma è quella struttura neurobiologica che, tramite un meccanismo neuronale, fissa nel nostro cervello ladi un qualsiasi evento o di un fenomeno: rappresenta la traccia molecolare scolpita dentro di noi. È lache ci permette di pensare, ragionare, agire con cognizione di causa; senzasaremmo incapaci di qualsiasi azione. Antonino Cattaneo ci spiega con grande efficacia come si immagazzinano nell'ippocampo e nella corteccia cerebrale le vicende della vita e le conoscenze che ci permettono di fare delle scelte specifiche. D'altra parte, il filosofo Remo Bodei ricorda come ognuno di noi porti dentro di sé l'inevitabile conflitto trae oblio: la nostra mente elabora in modo diverso gli eventi che ci danno gioia e che tendiamo a ricordare più facilmente rispetto a ...