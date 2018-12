I top di giornata | Mandzukic-gol | Meret felino

Rugby – top12 : tutti gli incontri della decima giornata - i match in diretta su Youtube : Top12: la presentazione della decima d’andata. Tutte le sei sfide in diretta sul canale Youtube della FedeRugby Ultimi ottanta minuti del 2018 per il massimo campionato italiano che sabato, prossimo al giro di boa di metà stagione. Tutta la decima giornata si disputa sabato 22 dicembre alle ore 15, come sempre interamente in diretta sul canale Youtube della FIR e con il match-clou del turno disponibile in simulcast anche sulla pagina ...

Fantacalcio - ecco la top 11 della 16giornata : Dopo due giornate di campionato nelle quali si era segnato molto, il 'borsino' dei gol è precipitato in modo abbastanza clamoroso: sono state solo 17 le reti messe a segno nel turno che si è concluso ...

Simeone e Milik - gol decisivi per i top di giornata : Top Simeone (Fiorentina) – Dopo tante difficoltà, finalmente un pomeriggio di serenità per il centravanti della viola. Offre un delizioso assist per Mirallas e realizza il gol della rimonta. Trasforma i fischi in applausi. Potrebbe essere l’uomo in più della Fiorentina che sogna un ritorno in Europa. Milik (Napoli) – Cresce alla distanza dopo un primo tempo abulico. Sfiora il gol con un plastico colpo di testa, poi realizza, su ...

Fantacalcio : la top 11 di NapoliSoccer.Net della 16a giornata : Ghoulam : è una gioia per i tifosi partenopei e per i fantallenatori vedere in campo uno dei migliori laterali del mondo. Benassi : la sua pericolosità sotto porta ormai è acclarata. Il ...

Champions League - la top 11 UEFA dopo la sesta giornata : Si è ufficialmente chiusa la fase a gironi della Champions League. dopo sei giornate, due sole le italiane rimaste in corsa per la più importante competizione europea per club: Juventus e Roma. Terze ...

Superscudetto : ecco la top 11 della quindicesima giornata : ecco quindi la Top 11 di giornata in base ai voti targati Sky Sport. Il sistema di gioco è un 3-4-3 Portiere Gianluigi Donnarumma: 7 Spiegone Solo due porteri, in questa giornata, hanno portato a ...

Volley femminile - Serie A1 : le migliori italiane della nona giornata. Lucia Bosetti al top - bene la colonia di Busto : Nel weekend si è disputata la nona giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile che si concluderà questa sera con il posticipo tra Monza e Casalmaggiore. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. Lucia Bosetti. Un vero metronomo, il baluardo di Scandicci che si fa trascinare dallo show in attacco di Haak e dai muri di Adenizia ma il successo nello scontro diretto con Conegliano passa anche dalle mani ...

Zapata e Milik - centravanti top di giornata : Top Zapata (Atalanta) – L’uomo del match. Realizza la prima tripletta in Serie A dopo una prestazione dominante per tutti i 90 minuti. Nelle ultime due partite ha segnato ben 4 goal. Il ritorno dell’Atalanta in Europa League dipende molto dalle condizioni del centravanti colombiano. Milik (Napoli) – Servito poco e male per 70 minuti. Poi tutto si sistema. Una doppietta di buona fattura ed una ulteriore iniezione di ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : Rende e Catania stop - festa per la Puglia! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : Risultati Serie C: Diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata alla 15giornata di campionato per i tre gironi, oggi 9 dicembre 2018.

Pista Lunga - due piazzamenti nella top five per l’Italia nella prima giornata : tutti i risultati : In Polonia, nella giornata inaugurale della terza tappa di Coppa del Mondo, la Nazionale del c.t. Marchetto centra due piazzamenti da top five nelle gare a squadre Si chiude con due buoni piazzamenti da top five per l’Italia la prima giornata di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, sede della terza tappa di Coppa del Mondo di Pista Lunga. La Nazionale del c.t. Marchetto coglie infatti il quinto posto nella gara a squadre sia con il Team ...

Rugby – top12 : i risultati da tutti i campi della IX giornata : Top12, IX giornata: colpo ValoRugby a Padova. Il Verona riapre la lotta salvezza Colpo del ValRugby in casa del Petrarca Padova che nella nona giornata del Top12 cade tra le mura amiche dopo una lunga serie positiva che durava dallo scorso campionato. La squadra guidata da coach Manghi si è imposta 20-18 portandosi ad un punto dalla vetta della classifica guidata ancora dai campioni d’Italia in carica. Bagarre in zona play-off con ...

Rugby - top12 2018-2019 : nella nona giornata il big match va al Valorugby. Espugnato il campo del Petrarca : Il Top12 di Rugby è arrivato alla nona giornata girone d’andata: oggi si sono disputati in contemporanea tutti gli incontri, tra i quali spiccava lo scontro al vertice tra Petrarca Padova e ValoRugby Emilia, con gli ospiti che hanno imposto il primo stop stagionale ai campioni d’Italia, vincendo per 18-20. Ne approfittano il Calvisano, che passa 23-32 sul campo del Mogliano, ed il Rovigo, che vince in casa del Viadana per 9-28, ...

Rugby – top12 - la preview della 9ª giornata : Argos Petrarca punta a consolidare la propria leadership contro Valorugby Emilia : Tutto pronto per la 9ª giornata di TOP12: ecco la preview del prossimo turno di campionato Torna in campo il TOP12 con la nona giornata di campionato che vedrà tutte le squadre scendere in campo domani alle 15 con i sei match di giornata che saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube e sull’App ufficiale della Federazione Italiana Rugby con la partita tra Verona e Valsugana che sarà visibile anche sulla pagina Facebook ufficiale ...

Superscudetto : ecco la top 11 della tredicesima giornata : Per qualcuno sarà stato un vero calvario: ci saranno stati fantallenatori che, alla vigilia di certe sfide di campionato, avranno immaginato doppiette, triplette e ottimi voti. 'Projected Points' è il ...