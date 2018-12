Francesco Chiofalo di Temptation Island | “Ho un tumore al cervello” L’annuncio choc di

tvzap.kataweb

: Ho appena visto le igs di Francesco Chiofalo e sto piangendo. Forza Fra? - tanyaaa03 : Ho appena visto le igs di Francesco Chiofalo e sto piangendo. Forza Fra? - misssi98 : RT @rosesforcory: Francesco Chiofalo,di soli 29 anni, una carriera da modello già avviata, scopre che ha un male che rischia di farlo morir… - AryaDreamerGirl : RT @xcholeric: Terribili le storie di Francesco Chiofalo, terribile come una persona si ritrovi di colpo in una situazione del genere, ti s… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Una notizia da far gelare il sangue nelle vene quella chealias Lenticchio, uno dei volti più popolari della quinta edizione di, nel 2017, ha affidato alle sue Stories di Instagram:“Non sapete quanto è difficile per me fare questo video – ha esordito – e dover dire una cosa che non avrei mai pensato di dire. Premetto che con questo video non voglio fare pena a nessuno, lo faccio perché non posso far finta di star bene. Purtroppo sto male, sono gravemente malato. Qualche giorno fa ho avuto un piccolo incidente e sono andato al pronto soccorso. Dopo i controlli di routine mi hanno trovato una macchia al cervello e scoprono che quella macchia è unal cervello del diametro di 5 centimetri. Dovrò subire un intervento di 18 ore dopo le feste di Natale. I rischi di questo intervento sono molti: cecità, paralisi, demenza, ma non ...