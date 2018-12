: Monterotondo, circoncisione rituale: muore bimbo, un altro è grave - SkyTG24 : Monterotondo, circoncisione rituale: muore bimbo, un altro è grave - rtl1025 : Un bimbo è morto, l'altro è in gravi condizioni ?? - pupillo79 : RT @SkyTG24: Monterotondo, circoncisione rituale: muore bimbo, un altro è grave -

Un bambino è morto e unè stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni a seguito di unarituale eseguita in casa. Entrambi i bambini sono di origine nigeriana. E' accaduto alle porte di Roma, a Monterotondo. A praticare l'operazione un sedicente medico che viene ora sentito dagli investigatori.(Di domenica 23 dicembre 2018)