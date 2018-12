Incidente tra due auto sulla strada per Sassari | coinvolto il sindaco di Telti

Venezia - Incidente tra due barche : un disperso : In tre sono stati tratti in salvo da un peschereccio. Lo scontro è avvenuto nella notte nella laguna davanti a Chioggia - Ancora un incidente nella laguna veneta. Due barche di circa 5 metri, con a ...

Incidente stradale a Edolo : coinvolte almeno sette persone : Alle 8 in punto di questa mattina, Incidente stradale a Edolo, lungo via Guglielmo Marconi. Arrivata sul posto la polizia stradale e i volontari accorsi per aiutare le sette persone rimaste coinvolte. ...

Incidente mortale ad Ancona - investita dal tir. Autista accusato di omicidio stradale : Marisa Evangelisti , l'85enne investita e schiacciata da un Tir mentre attraversava la strada lungo la nuova rotatoria di Torrette, sono inevitabili le polemiche anche se ancora non è completamente ...

Noto barman morì in un Incidente : condannato automobilista per omicidio stradale : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Grave Incidente in A1 - autocarro in fiamme : traffico bloccato e code - Sky TG24 - : Il mezzo, che trasportava mobili di legno, ha preso fuoco all'altezza del km 497 in direzione Roma. I vigili del fuco hanno domato l'incendio. Si registrano 15 chilometri di coda in diminuzione

Parma - Incidente sull’autostrada A1 : 7 chilometri di coda a causa dei curiosi : L'incidente si è verificato oggi poco prima delle 15 tra Terre di Canossa e Parma, in direzione Milano.Continua a leggere

Bologna - Incidente shock dal parrucchiere : auto piomba in vetrina e travolge tutto : A causa del fondo stradale ghiacciato, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo ed è andato dritto nella vetrina, fermandosi solo dopo essere entrato completamente nel negozio. fortunatamente si sono registrati solo due feriti lievi ma gli arredi del locale sono rimasti distrutti.Continua a leggere

Incidente in superstrada - due chilometri di coda e due feriti. Odissea per gli automobilisti : SPINETOLI E' di due feriti il bilancio dell'Incidente avvenuto lungo la corsia ovest dell'Ascoli Mare,tra gli svincoli di Spinetoli e Castel di Lama. Il tutto in seguito ad un tamponamento tra tre ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 24-28 Dicembre 2018 : un Gravissimo Incidente ed uno Scandalo! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 24 a venerdì 28 Dicembre 2018: Celia finisce nuda su un giornale! Incidente per Felipe. Blanca ha una sorella Anticipazioni Una Vita: una foto di Celia senza veli viene pubblicata su un noto periodico. Ursula rivela a Blanca dell’esistenza della sorella gemella Olga, mentre Maria Luisa disapprova la scelta sentimentale di Antonito. L’italiano Marcello stregato da Fabiana. Proposta di ...

Calabria - 2 giovanissimi ragazzi muoiono in un tragico Incidente stradale : Poche ore fa un drammatico incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di due giovanissimi ragazzi che avevano 18 e 19 anni. Uno dei due ragazzi è deceduto sul colpo, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale ed è deceduto poco dopo l'arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. Calabria, incidente stradale mortale: due ragazzi perdono la vita Nella notte di oggi 20 dicembre due giovani ragazzi di soli 18 e ...

Scontro treni Andria-Corato - 17 persone e Ferrotramviaria a processo per l’Incidente che provocò 23 morti e 51 feriti : Tutti rinviati a giudizio. I 18 imputati – 17 persone fisiche e la società Ferrotramviaria – accusati della strage ferroviaria che il 12 luglio 2016, tra Andria e Corato, provocò 23 morti e il ferimento di altri 51 passeggeri, affronteranno il processo a partire a partire dal 23 marzo, a parte una dirigente del ministero delle Infrastrutture che ha scelto il rito abbreviato. Le accuse per dirigenti e dipendenti della società ...

Moglie morta in un Incidente : non risarcito il marito traditore : Accolta la richiesta di ristoro economico presentata dal padre, dai fratelli e dai figli della donna. Respinta, invece, quella presentata dal marito. Decisiva la constatazione che egli aveva avuto una relazione extraconiugale, da cui era anche nato un figlio. Esito drammatico per l’impatto in piena campagna tra un’automobile e un mezzo agricolo: la...

Incidente stradale a Corneliano d'Alba - 63enne con trauma cranico al S. Croce di Cuneo : Un Incidente stradale è avvenuto verso le 13 a Corneliano d'Alba, in provincia di Cuneo. Ferito P.F., 63 anni di Piobesi Alba. L'uomo, soccorso dalla medicalizzata, è stato portato con un trauma ...

Incidente a Sondrio : Jessica morta a 26 anni. I nomi delle vittime della tragedia in Valtellina : Un Incidente gravissimo quello avvenuto intorno alle 22.40 di domenica 16 dicembre 2018 lungo la superstrada 38 della Valtellina tra Cosio e Morbegno, in provincia di Sondrio. Due le auto coinvolte, che dopo l’impatto frontale hanno preso immediatamente fuoco, e sei vittime: sono morti sul colpo cinque persone, tre uomini e due donne, che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda e un uomo di 52 anni che si trovava sulla Fiat 500 X. L’esatta ...