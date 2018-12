Empoli | Caputo | ' Non una settimana facile dopo la sconfitta nel derby'

Empolimania : Caputo-La Gumina - ecco la coppia per i gol salvezza! : ... o forse sì?,: arriverà un momento di calo, un periodo di digiuno che capita anche ai migliori del mondo. ecco perché è fondamentale per l'Empoli aver rigenerato La Gumina , già a segno due volte ...

Empoli - Iachini : “Abbiamo ampi margini di miglioramento. Caputo? Da Nazionale” : Con la concretezza che lo contraddistingue, Beppe Iachini è stato capace di dare una scossa alla stagione dell’Empoli, che fino al suo arrivo raccoglieva molti applausi per il gioco ma pochissimi punti. A Radio Anch’io sport, il tecnico ascolano si è detto felice di aver trovato “ragazzi con una grande disponibilità. Settimana dopo settimana la squadra è cresciuta e ha ancora margini perché ci sono tanti giovani. È vero ...

Serie A - Empoli-Bologna 2-1 : Caputo e La Gumina show. Inzaghi per ora resiste : Finisce con un tifoso del Bologna che in tribuna dice a Marco Di Vaio 'Dovete svegliarvi che così andiamo in B'. Il graduato del Bologna bofonchia qualcosa e va via. Ma la scena che sancisce uno ...

Empoli - Caputo : 'Io e Ronaldo compagni... alla Playstation! Il gol alla Juve...' : Francesco Caputo , attaccante dell' Empoli , parla a Sportweek , settimanale de la Gazzetta dello Sport : 'Ronaldo? Siamo compagni alla Playstation, per anni è stato il mio goleador e mai avrei pensato di giocarci contro in una gara di campionato. Eravamo mondi distantissimi. Il mio gol alla Juve? ...

Spal-Empoli 2-2 : doppio Kurtic - ai toscani non bastano Caputo e Krunic : FERRARA - Gol e spettacolo al Paolo Mazza di Ferrara: Spal-Empoli finisce 2-2, un pareggio giusto tra due squadre in lotta per la salvezza che tuttavia hanno giocato un calcio spettacolare. Mattatore ...

Serie A Empoli - i gol di Caputo per la salvezza : Empoli - Mancava dalla Serie A da quasi otto anni, e ci è tornato a 31 anni a suon di gol, 26 reti, capocannoniere della Serie B, con l' Empoli . Dopo 12 giornate sempre da titolare ha già fatto sei ...

Empoli - Caputo : “Conte è stato fondamentale per la mia carriera” : Francesco Caputo, attaccante dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a Calcio 2000. Il bomber dei toscani ci ha tenuto a ringraziare Antonio Conte, suo ex allenatore. Caputo ha elogiato l’ex tecnico di Chelsea e Juventus, definendolo fondamentale per la sua carriera: “Conte è stato importante. L’ho avuto prima a Bari e poi a Siena: è un allenatore […] L'articolo Empoli, Caputo: “Conte è stato fondamentale per la ...

Napoli-Empoli 5-1 : gol di Insigne - Mertens - tripletta - - Milik e Caputo : Straripante e spettacolare: il Napoli ne rifila cinque all'Empoli e si stacca da solo al secondo posto in attesa del risultato dell'Inter. La notte è tutta di Dries Mertens che non risparmia nulla all'...