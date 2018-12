Tre piloti russi a bordo dell' aereo An-26 precipitato in Congo

Test Motogp Jerez 2018 sTreaming video e tv : finalmente i primi piloti in pista! - 2giornata - - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp a Jerez 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di prove sulla pista spagnola, oggi 29 novembre 2018.

F1 – Hamilton fa l’ultima pole e si emoziona - rammarico Bottas menTre Vettel è in fiducia : le parole dei piloti post qualifiche : Hamilton si emoziona per l’ultima pole dell’anno, Bottas si rammarica per il secondo posto mentre Vettel si mostra fiducioso: le parole dei piloti dopo le qualifiche di Abu Dhabi Lewis Hamilton non lascia neanche le briciole. Il campione del Mondo in carica, nell’ultima qualifica della stagione, sul circuito del GP di Abu Dhabi, il pilota britannico si è preso anche la poleposition finale chiudendo con un tempo di ...

MotoGp – Zarco punta ad essere il migliore tra i piloti indipendenti : “poTrebbe essere un grande successo” : Johann Zarco commenta in conferenza stampa la sua ultima stagione con il team Tech3, le dichiarazioni del francese prima del Gp di Valencia Prima del weekend dell’ultima gara del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena a Valencia la conferenza stampa del giovedì. Il diciannovesimo ed ultimo round del Motomondiale domenica scenderà in pista, in vista di questo importante capitolo conclusivo i piloti sono stati chiamati dai ...

Mondiale Rally - In Australia - Tre piloti lottano per il titolo 2018 : Una delle battaglie più belle e serrate degli ultimi anni del Mondiale Rally sta per giungere al suo epilogo. Sébastien Ogier, Thierry Neuville e Ott Tänak si giocano il campionato piloti nellultimo e decisivo appuntamento della stagione: il Rally dAustralia.Una poltrona per tre. Negli ultimi due appuntamenti del campionato, Ogier è stato in grado di ribaltare la situazione e recuperare a Neuville i 23 punti di svantaggio accumulati dopo qualche ...

F1 - GP Brasile 2018 : prove libere 1. Max Verstappen davanti a Vettel e Hamilton - Tre piloti in un decimo! : Regna l’equilibrio nelle prove libere 1 del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre sullo storico circuito di Interlagos ricco di saliscendi e caratterizzato da un layout che mette i piloti sempre a dura prova, senza dimenticarsi del meteo particolarmente incerto anche se questa prima sessione è stata caratterizzata da sole. Max Verstappen si trova al comando con il tempo di 1:09.11 ma precede Sebastian Vettel di ...

I piloti cinesi si addesTreranno su aerei italiani : Zhuhai, Cina,, 8 Nov., askanews, - I piloti cinesi si addestreranno su aerei italiani. L'azienda campana Tecnam, infatti, ha annunciato la firma di un contratto per la vendita di 30 velivoli ...

MotoGP - GP Malesia. Appiedati anzitempo? Iannone - Lorenzo e Bautista : Tre piloti - tanti rimpianti : Casi estremi forse, ma sintomatici di un mondo che difficilmente concede ulteriori possibilità. Ci sono anche ragioni personali a monte, caratteri complessi da conciliare, incomprensioni difficili da ...

Moto3 - Mondiale 2018 : Tre piloti racchiusi in 20 punti a due gare dalla fine - Bezzecchi ci prova : “Una a te, una a me”. Jorge Martin e Marco Bezzecchi dopo tante gare condotte al massimo, ed a suon di risultati, stanno vivendo diversi appuntamenti nei quali lasciano sull’asfalto punti pesanti. A Motegi era stato lo spagnolo a finire al tappeto, permettendo al rivale di riportarsi ad una sola lunghezza in classifica, mentre ieri è stato il riminese a centrare uno “zero” (non certo per colpa sua, visto ...

