Scomparsi in Messico | le famiglie Russo e Cimmino vanno alla Farnesina

Napoletani Scomparsi in Messico - de Magistris chiama il ministro degli Esteri : Le signore Russo e Cimmino e i familiari dei tre Napoletani scomparsi in Messico, accompagnati dall'avvocato Luigi Ferrandino, sono stati ricevuti a Palazzo San Giacomo, dal sindaco di Napoli Luigi De ...

Alessandro De Fabbio - ucciso in Messico a colpi di pistola/ Ultime notizie : legame con i napoletani Scomparsi? - IlSussidiario.net : Alessandro De Fabbio, 32enne ucciso in Messico a colpi di pistola: c'è un legame con i napoletani scomparsi? Le Ultime notizie

Messico - ucciso un italiano di 32 anni a Tepechitlan : vendeva gruppi elettrogeni come i 3 napoletani Scomparsi a gennaio : È stato trovato morto a bordo di un’auto, ucciso da almeno un colpo d’arma da fuoco che lo ha raggiunto all’addome, a Tepechitlan, nello stato di Zacatecas, in Messico. Lui si chiamava Alessandro De Fabbio, 32 anni. Ad annunciare il ritrovamento del cadavere è stata la procura dello Stato, citata dalla stampa messicana, fra cui El Universal. Una notizia drammatica per la famiglia della vittima e, al tempo stesso, inquietante per un’altra ...

Protesta in Stazione Centrale - denunciati tre familiari degli Scomparsi in Messico : Tre persone che stamattina hanno Protestato in Stazione Centrale , familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico, sono state denunciate dalla Polizia di Stato con l'accusa d i interruzione di ...

Napoletani Scomparsi in Messico - tre familiari denunciati dopo la protesta : Distesi sui binari della stazione ferroviaria di Napoli Centrale hanno bloccato la partenza di due treni Frecciarossa, e anche quella di altri convogli, per spingere le istituzioni a dare risposte ...

Scomparsi in Messico - parenti occupano stazione Napoli/ Ultime notizie : proteste e tensioni con la polizia : Scomparsi in Messico, parenti occupano stazione Napoli: proteste e tensioni con la polizia. Le Ultime notizie: la moglie di uno dei tre napoletani ha accusato un malore(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Napoletani Scomparsi in Messico - la polizia libera i binari dopo la protesta dei familiari : Tensione alle stelle alla Stazione Centrale di Napoli, dov'è in corso la protesta dei familiari dei tre Napoletani scomparsi in Messico da gennaio. dopo una lunga occupazione che ha...

Napoletani Scomparsi in Messico - i familiari occupano i binari alla Stazione Centrale : Hanno occupato i binari della Stazione Centrale di piazza Garibaldi per chiedere un incontro con il prefetto di Napoli. Sono i familiari dei tre Napoletani scomparso in Messico che, all'indomani dell'...