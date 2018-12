Precari | Gilda | procedura ad hoc per stabilizzare i docenti con 36 mesi di servizio

scuolainforma

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Ultime notizie 21/12. Ecco una proposta per la stabilizzazione deicon 36di– Il sindacatoritiene che le modifiche al percorso FIT proposte dal Miur e introdotte nella legge di Bilancio, oggi in fase di approvazione, possano rivelarsi l’ennesimo flop. Per tale motivo, lo stesso sindacato ritiene sia necessario intervenire subito con unariservata (ad hoc) per coloro che hanno almeno tre anni dinegli ultimi otto anni. Bisognerà sviluppare con una proposta innovativa e strutturale in grado di ridurre la percentuale di, precisa. Ecco di seguito il testo completo del comunicato stampa.propone unapercon 36di(Comunicato) Le modifiche al percorso FIT proposte dal Miur e introdotte nella legge di Bilancio rischiano di rivelarsi un flop. Per evitare ...