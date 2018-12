Incendia l' auto dell' ex moglie | picchiato dai parenti della donna

Auto Incendiata davanti alla casa-famiglia di Capitano Ultimo. "Un avvertimento? Chiedetelo a chi mi ha tolto scorta" : Dell'Automobile, un'Audi, non c'è rimasto niente. Solo la carcassa carbonizzata. Qualcuno l'ha rubata e poi, verso mezzanotte, le ha dato fuoco. Ma non in un posto qualunque: lo ha fatto davanti alla ...

Capitano Ultimo - Incendiata un'auto davanti alla casa famiglia di Sergio De Caprio : "Un avvertimento? Chiedetelo al prefetto" : un'autovettura è stata data alle fiamme davanti alla falconeria del colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che catturò Totò Riina, alla periferia di Roma. L'automobile, un'Audi, è risultata rubata. A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco, fatti intervenire dagli ospiti della adiacente casa famiglia gestita, come la falconeria, dall'associazione volontari Capitano Ultimo. Sull'episodio indagano i ...

Assalto in autostrada al portavalori : spari e auto Incendiate come in un film : E' successo stamattina, lungo il raccordo Avellino - Salerno. Il furgone trasportava 8 milioni di euro in contanti e valori -

Ragusa - Incendiata auto ex sindacalista rifiuti : Ragusa - Attentato incendiario alla Smart di Giovanni Lattuca, già sindacalista Cgil e capo squadra della ditta Busso, che si occupa di raccolta rifiuti.

Cellino San Marco - 80enne esce di casa e Incendia lauto della vicina : Le immagini, riprese da un sistema di videosorveglianza, mostrano lottantenne con in mano un sacco nero. Allinterno cera una tanica di plastica piena di liquido infiammabile

Gela : bar Incendiato e distrutto - arrestato presunto autore : Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - A una svolta le indagini sull'incendio di un noto bar di Gela (Caltanissetta) avvenuto lo scorso ottobre. I Carabinieri del reparto territoriale di Gela hanno arrestato all'alba di oggi il presunto autore dell'incendio che distrusse l'esercizio commerciale. I militari

Entrano nel recinto ed Incendiano l'auto di una coppia di docenti : misteriosa intimidazione - indaga la polizia

Auto si Incendia dopo scontro - morto uomo : ANSA, - PIACENZA, 15 NOV - Grave incidente, intorno alle 13.30, sulla Strada Provinciale di San Giorgio Piacentino, in provincia di Piacenza. Un uomo è morto carbonizzato all'interno della sua Auto ...

Melbourne - Incendia la sua auto e poi pugnala tre persone : un morto - Ultime Notizie Flash : Attimi di grande terrore a Melbourne, in Australia, dove un uomo ha prima dato fuoco alla sua auto e poi ha pugnalato tre persone in centro

Bologna - Incendiava auto e dimenticava di averlo fatto : È stato tratto in arresto dagli uomini della polizia di Stato l'uomo che era diventato il terrore di tutti i cittadini che ricorrevano ai parcheggi sulla strada come ricovero notturno per la propria auto.Un piromane di 45 anni anni con un passato da tossico, bolognese di origine e residente nella zona dove si sono sviluppati maggiormente gli incendi, ovvero Savena-Murri. Proprio in questa zona l'uomo agiva, senza aver timore di ciò a cui stava ...

Bmw prepara un richiamo per 1 - 6 milioni di auto diesel che potrebbero Incendiarsi : La Casa di Monaco è pronta ad un nuovo maxi richiamo dopo una prima operazione effettuata ad agosto per 400mila vetture Circa 1,6 milioni di auto diesel targate Bmw sono a rischio incendio a causa di una possibile fuoriuscita del liquido refrigerante della climatizzazione che se mescolato ad altre sostanze infiammabili potrebbe generare del fuoco all’interno della vettura. Il colosso tedesco non ha comunicato quali saranno i modelli ...

Si schianta contro l’albero e l’auto si Incendia - 24enne salvato dai vigili del fuoco : Il giovane, a seguito dell'impatto, è rimasto seriamente ferito e intrappolato tra le lamiere, poi dall'auto si sono sprigionate anche le fiamme facendo temere il peggio. Fortunatamente l'intervento dei pompieri ha evitato altre conseguenze: i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e lo hanno estratto dall'abitacolo affidandolo alle cure mediche.Continua a leggere

Roccaraso - Incendiata automobile ad una dipendente della scuola : Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro per l'incendio ad una Lancia Ypsilon, avvenuto stanotte nel centro abitato di Roccaraso . I Vigili del Fuoco del Distaccamento di ...

Incendiata l’auto vice presidente Torres calcio - indaga la digos : Incendiata stanotte l’auto del vice presidente della Torres calcio, Antonio Carboni. La squadra sassarese milita nel campionato di Serie D, terzultima in classifica nel Girone G. Il gesto potrebbe essere legato alle vicende societarie. Verso le 5 di stamattina l’auto di Carboni era regolarmente parcheggiata sulla strada vicino all’abitazione del dirigente della Torres quando è stata data alle fiamme. Sul posto sono ...