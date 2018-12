Il cacciatore di dinosauri | su National Geographic un viaggio nel deserto del Gobi per

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Ildelin Mongolia è il più grande giacimento dial mondo, un vero e proprio terreno di caccia per i tombaroli che depredano questa terra in cerca di fossili da destinare al mercato nero. Ildi, in onda su(Sky 403) il 25 dicembre alle 20:55, segue un’importante spedizione volta a sviluppare un sistema che possa ostacolare in modo concreto il contrabbando di fossili. Federico Fanti, docente di Paleontologia all’Università Bologna ed Explorer di, coordina la prima missione internazionale a guida italiana. La spedizione, finanziata dall’Università di Bologna con il supporto di, e composta da 14 esperti, parte dalla capitale Ulan Bataar per raggiungere Gurliin Tsaav e viaggia attraverso le Montagne dell’Altai verso il Nemegt, il cuore della paleontologia della MongoliaL'articolo Il ...