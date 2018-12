Huawei P20 Lite | Mi Band 3 | Xiaomi in super sconto | gadget e molto altro oggi su GearBest!

Conto alla rovescia ufficiale per EMUI 9 su Huawei P20 : la divisione italiana parla su Twitter : Saranno feste di Natale piene di novità per gli utenti italiani che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P20. Nella giornata di ieri, più in particolare, vi ho riportato le primissime segnalazioni da parte di coloro che, in Germania, hanno riscontrato la disponibilità dell'aggiornamento contenente Android Pie e la tanto attesa interfaccia EMUI 9 (qui trovate qualche altro dettaglio in merito). Allo stesso tempo, però, oggi 20 ...

OnePlus 6T McLaren - Huawei P20 Lite - Xiaomi e gadget a pochi euro oggi su GearBest! : In questo articolo troverete le offerte GearBest più importanti, aggiornate quotidianamente. GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte e prezzi vantaggiosi. leggi di più...

Irrinunciabile Huawei Mate 20 Pro e P20 Lite : prezzo Amazon di Natale del 19 dicembre : Siamo ormai arrivato al 19 dicembre ed ormai potreste esservi fatti sopraffare dall'ansia dei regali: Huawei Mate 20 Pro e P20 Lite sono in cima alla vostra lista degli acquisti? Amazon è spesso la soluzione perfetta per i ritardatari dell'ultimo minuto. Se da un verso possiamo accontentarvi (a patto vi sbrighiate a concludere il vostro ordine in questi frangenti, senza perdere altro tempo), dall'altro potreste dover attendere dopo Natale per ...

Ai nastri di partenza Huawei P20 con EMUI 9 oggi 19 dicembre : primissimi avvistamenti : Sta arrivando la svolta tanto attesa anche per i possessori di un Huawei P20. A partire da oggi 19 dicembre, infatti, possiamo parlare di effettiva distribuzione dell'aggiornamento contenente la tanto chiacchierata interfaccia EMUI 9, senza dimenticare Android Pie. Una vera e propria svolta, nell'aria sia per alcuni annunci da parte di divisioni asiatiche del produttore, sia considerando quanto vi abbiamo riportato proprio questa mattina a ...

Smartphone Android in offerta oggi 19 dicembre : LG G7 - Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy Note 9 - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : oggi in offerta ci sono LG G7, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Lite, Sony Xperia XZ2 Compact e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 dicembre: LG G7, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy Note 9, Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Primo rilascio definitivo EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei P20 Pro il 19 dicembre : tutti i dettagli del pacchetto 163 : Lo avevamo già preannunciato nella giornata di ieri ma ora abbiamo i primi dettagli specifici sull'aggiornamento EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei P20 Pro. L'attuale top di gamma del produttore ha cominciato a ricevere il firmware in Europa con un pacchetto davvero sostanzioso ma fondamentale. Come sottolinea la fonte Huawei Blog, le prime notifiche di update via OTA sono giunte nella tarda serata di ieri 18 dicembre (giornata già densa di ...

Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20 ricevono Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9 : È iniziato il rollout dell'aggiornamento a Android 9 Pie, con l'interfaccia personalizzata EMUI 9, su Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20. L'articolo Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20 ricevono Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9 proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro aumentare la durata della batteria : Allungare la durata della batteria su smartphone Huawei P20 Pro La guida che ti aiuterà a far durare di più la batteria del tuo smartphone Huawei.

Per nulla isolati i problemi con Huawei P20 Lite sulla rotazione automatica del display : Giungono in queste ore alcune segnalazioni molto insistenti per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P20 Lite, soprattutto per quanto riguarda un problema molto diffuso ed imprevisto. Mi riferisco alla mancata rotazione automatica del display, riscontrata da moltissimi possessori del device e forse legata ad una versione specifica del prodotto. Dopo gli ultimi aggiornamenti per i modelli europei, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi con ...

Offerte Martedì 18 : P20 Lite - Mate 20 e Huawei Watch 2 - ma anche PS4 - SSD - Display e molto altro! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella leggi di più...

Huawei P20 - Mate 10 e Mate RS dovrebbero ricevere Android 9 Pie a partire da domani : Partirà domani il rollout di EMUI 9.0, l'interfaccia basata su Android 9 Pie, per Huawei P20, Mate 10 e Mate RS, mentre i possessori di P20 Pro dovranno attendere. L'articolo Huawei P20, Mate 10 e Mate RS dovrebbero ricevere Android 9 Pie a partire da domani proviene da TuttoAndroid.

Chiamata finale per Natale con Huawei P20 e OnePlus 6T : crollo prezzo oggi 15 dicembre : In questo particolare periodo storico le offerte più interessanti per chi vuole acquistare un nuovo smartphone giungono quasi sempre da Amazon e GearBest, come abbiamo osservato pochi giorni fa e, soprattutto, come potremo notare oggi attraverso il prezzo applicato a smartphone del calibro di Huawei P20 e OnePlus 6T. A poco più di una settimana dalle festività natalizie, chi intende fare o farsi un regalo può prendere pertanto come punto di ...

Colpo di scena EMUI 9.0 su Huawei P20 e P20 Pro in distribuzione globale - le ultimissime al 14 dicembre : Con qualche giorno di anticipo rispetto ad una prima tabella di marcia, EMUI 9 (insieme ad Android 9 Pie) è in distribuzione su Huawei P20 e P20 Pro globalmente. Non stiamo dunque parlando di un rilascio relegato solo alla madre patria del produttore asiatico, ossia la Cina, ma ad un prima distribuzione che interesserà ben presto i tanti mercati in cui il brand opera. La lieta novella in merito all'aggiornamento EMUI 9.0 su Huawei P20 e P20 ...

Natale super col volantino MediaWorld per Huawei P20 Lite - ZenFone 5 e OnePlus 6T a prezzo super : Gli utenti che stavano aspettando il volantino MediaWorld per prendere le ultime decisioni in vista degli acquisti di Natale, probabilmente da oggi 14 dicembre avranno la spinta decisiva, almeno stando al prezzo che è stato fissato per smartphone Android come i vari Huawei P20 Lite, Asus ZenFone 5 e OnePlus 6T. A poco più di una settimana dal nostro ultimo punto della situazione riguardante la nota catena, infatti, tocca soffermarsi su una ...