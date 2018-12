Francia,misure per pensioni più modeste

: Ci aspettiamo che il ritrovato rispetto istituzionale della #CommissioneEuropea, per ora riservato solo alla Franci… - Mov5Stelle : Ci aspettiamo che il ritrovato rispetto istituzionale della #CommissioneEuropea, per ora riservato solo alla Franci… - fattoquotidiano : ACCORDI PARALLELI Parigi può, ma noi no [LEGGI - di @cdifoggia dal #FattoQuotidiano in #edicola oggi #13dicembre] - MFantinati : Per #Moscovici la Francia può sforare il 3% del rapporto deficit Pil perché il caso di Parigi è diverso da quello d… -

Con 167voti favorevoli, nessun contrario e 43 astenuti, l'Assemblea nazionale francese ha approvato lea favore dei pensionati più modesti, una delle promesse del presidente Macron per rispondere alle recenti proteste dei Gilet gialli. In particolare, verrà ridotta l'applicazione della contribuzione sociale generalizzata (Csg) per circa 5 milioni di pensionati. Il prelievo della Csg passerà dall'attuale 8,3% al 6,6%.(Di venerdì 21 dicembre 2018)