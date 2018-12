Cev Cup | Itas Trentino sbriga la pratica Haching in 69 minuti

Volley - Cev Cup 2019 : Trento si sbarazza dell’Haching e blinda il pass per i quarti di finale : Trento è sempre più una macchina da guerra, non fa più sconti a nessuno e asfalta l’Hypo Tirol Haching per 3-0 (25-16; 25-19; 25-21) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I dolomitici hanno sbrigato la pratica tedesca in appena 68 minuti di gioco, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione al turno successivo: i ragazzi di coach Angelo ...

Cev Cup – Busto Arsizio e Monza sorridono : le italiane trionfano in trasferta con un secco 3-0 : CEV Cup: in Austria l’UYBA schianta 3-0 il Graz nell’andata degli ottavi di finale. Challenge Cup: Saugella senza intoppi, 3-0 al Gent in Belgio. Tra il 23 e il 24 gennaio le gare di ritorno Accomunate dallo stesso risultato, estremamente positivo, Yamamay E-Work Busto Arsizio e Saugella Team Monza tornano dalle rispettive trasferte di Coppe con rinnovate certezze e grosse possibilità di superare il turno. Nell’andata ...

Trento-Haching - andata ottavi Cev Cup volley 2019 : programma - orario d’inizio e tv : Oggi giovedì 20 dicembre (ore 20.30) si giocherà Trento-Haching, match valido per l’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I Campioni del Mondo saranno accolti dal proprio pubblico della BLM Group Arena e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la formazione tedesca che però cercherà di mettere in difficoltà i padroni di casa. I ragazzi di ...

Volley femminile - Cev Cup 2019 : Busto Arsizio demolisce il Graz e ipoteca i quarti di finale : Busto Arsizio ha surclassato il Graz per 3-0 (25-11; 25-21; 25-14) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle si sono imposte in terra austriaca senza particolari problemi, dominando in lungo e in largo, sciorinando un ottimo gioco in tutti i frangenti e chiudendo la pratica in appena 61 minuti di gioco. Le ragazze di coach Marco ...

Cev Volleyball Cup – Busto Arsizio e Saugella Monza in trasferta per due importanti match : CEV Volleyball Cup: mercoledì UYBA di scena a Graz nell’andata degli ottavi di finale. Challenge Cup: per la Saugella trasferta in Belgio Doppia trasferta per le squadre italiane impegnate mercoledì sera nei match di andata degli ottavi di finale di CEV e Challenge Cup. La Yamamay E-Work Busto Arsizio scenderà in campo alle ore 19.00 al Raiffeisen Sportpark di Graz, in Austria, per affrontare l’UVC Holding Graz. Sulla carta ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : le Zebre riCevono l’Enisei. Partita fondamentale per continuare a sperare nei quarti : Le Zebre giocheranno domani a Parma una Partita importantissima per il prosieguo nella Challenge Cup di Rugby: in Emilia arriverà infatti la formazione russa dell’Enisei, già sconfitta all’andata in trasferta per 14-31 in una vittoria con bonus che ha lanciato la franchigia azzurra in seconda piazza in classifica ancora in lotta per il passaggio ai quarti. Sei i cambi nella formazione iniziale rispetto a quella che ha firmato la ...

Gfinity Fut Champions Cup : collega il tuo account Twitch per riCevere ricompense speciali! : In occasione della Gfinity FUT Champions Cup di Londra torna l’iniziativa di EA Sports, in collaborazione con Twitch, la nota piattaforma di streaming, utilizzata dagli appassionati di videogames di tutto il mondo: coloro che effettueranno il collegamento l’account di Fifa a quello di Twitch e seguiranno l’evento in diretta a partire dal prossimo venerdì 14 […] L'articolo Gfinity Fut Champions Cup : collega il tuo account ...

Volley - Cev Cup 2019 : Trento si sbarazza di Losanna e vola agli ottavi di finale - turnover per i Campioni del Mondo : Trento si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I dolomitici hanno sconfitto il Losanna per 3-0 (25-22; 25-20; 25-17), replicando il risultato del match d’andata dei sedicesimi di finale: di fronte al proprio pubblico, i freschi Campioni del Mondo non hanno avuto alcun problema contro la modesta formazione svizzera e hanno sbrigato la pratica in ...

Volley : Cev Cup - Busto sbanca Dresda e vola agli ottavi : LA CRONACA DEL MATCH- Le due squadre partono con: UYBA: Orro - Grobelna, Bonifacio - Berti, Gennari - Herbots, Leonardi libero. Dresdner: Von Romen - Stigrot, Mrdak - Planinsec, Radosova - Schwabe, ...

Cev Cup – Yamamay E-Work Busto Arsizio super! Staccato il pass per gli ottavi di finale : CEV Cup: la Yamamay E-Work Busto Arsizio fa la voce grossa in Germania, 3-0 al Dresdner e ottavi di finale conquistati La Yamamay E-Work Busto Arsizio si toglie dalle scarpe il sassolino Dresdner SC e conquista gli ottavi di finale della CEV Cup. Se nella partita di andata, disputata al PalaYamamay, le tedesche avevano reso difficile la vita alle farfalle e messo in dubbio la qualificazione al turno successivo, nel match di ritorno in ...

Volley femminile - Cev Cup 2019 : Busto Arsizio vola agli ottavi di finale - espugnata Dresda a suon di muri : Busto Arsizio si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle sono riuscite a espugnare il campo del Dresda per 3-0 (26-24; 25-17; 25-20) nel ritorno dei sedicesimi di finale e, dopo la vittoria al tie-break maturata nel match di andata, hanno staccato il pass per il secondo turno a eliminazione diretta. Ora le biancorosse se la dovranno vedere ...

Volley femminile - Cev Cup 2019 : oggi Dresda-Busto Arsizio - ritorno 16esimi di finale. Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 5 dicembre (ore 19.00) si gioca Dresda-Busto Arsizio, ritorno dei sedicesimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle affronteranno la compagine tedesca dopo la vittoria ottenuta all’andata per 3-2: le biancorosse dovranno vincere oppure perdere al tie-break e poi conquistare il golden set di spareggio se vorranno accedere al turno ...

Volley : Cev Cup - i Campioni del Mondo di Trento affrontano il Losanna : Trento - La Trentino Itas , dopo aver conquistato domenica sera, per la quinta volta in Polonia il titolo Mondiale per Club nella Finale tutta italiana contro la Cucine Lube Civitanova, torna subito ...