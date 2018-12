Agli italiani la Manovra non piace | i sondaggi bastonano Salvini e Di Maio

Ecco i cibi della Dieta Mediterranea più amati dAgli italiani : La Dieta Mediterranea è un Patrimonio UNESCO che ha da poco ‘compiuto’ 8 anni, ma il suo valore viene celebrato ogni giorno dalla Campagna di promozione della Dieta Mediterranea e dalla relativa community Mediterranean Diet Lovers, nata poco meno di un anno fa. Da marzo a novembre, sui canali social, gli iscritti alla pagina sono stati invitati a esprimere le proprie preferenze in cucina, attraverso 8 sondaggi che hanno visto protagoniste alcune ...

Pisa come Lodi - “nidi e case popolari prima Agli italiani”. Nel bilancio discriminazioni pure su aiuti alle famiglie : Pisa come Lodi, anzi peggio: la giunta di centrodestra metterà in votazione un bilancio preventivo pieno di discriminazioni. come nel caso del comune lombardo, condannato dal tribunale di Milano perché escludeva dalle mense scolastiche i figli di extracomunitari , che dovevano dichiarare di non possedere case, conti correnti e auto nel loro Paese d’origine. Una traccia, quella Lodigiana, seguita anche dalla nuova amministrazione toscana, ...

Piero & Alberto - la famiglia Angela la più amata dAgli italiani : stato un momento davvero emozionante: Piero Angela ci ha stupiti ancora una volta. L'altra sera, nello studio di Fabio Fazio, si è accomodato al pianoforte e per festeggiare il suo novantesimo ...

Calcio - i migliori italiani della 16°a giornata di Serie A. Domenico Berardi trascina il Sassuolo - QuAgliarella non perde il vizio del gol : La sedicesima giornata di Serie A ci ha lasciato molti gol, emozioni ed una capolista solitaria, che risponde al nome della Juventus, capace di sconfiggere il Torino del derby della Mole. Buone anche le prestazioni degli italiani, che hanno lanciato molti segnali al commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le migliori prestazioni dei calciatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – ...

Brunetta : ''In 6 mesi questo Governo ha fatto perdere Agli italiani 250 miliardi di euro' : Intervenuto ieri alla Camera dei Deputati, il deputato ed economista Renato Brunetta ha comunicato le sue valutazioni sulla manovra di bilancio dopo l'arretramento con l'Ue da parte del Governo gialloverde sul deficit, dal 2,4% al 2,04%. A questo proposito, il deputato forzista ha esordito, sbeffeggiando prima Casalino e poi il vicepremier Di Maio: "Quel genio della comunicazione di Rocco Casalino si è inventato una cosa che suonava bene e cioè, ...

Manovra - pensioni e Iva : i provvedimenti più apprezzati dAgli italiani : Indagine dell’Istituto Demopolis. La Manovra economica e la scelta del Governo di ridurre il deficit: ecco cosa ne pensano...

Golf - European Tour 2019 : Oliver Bekker in testa all’Alfred Dunhill Championship con vari big a inseguire - Migliozzi e GAgli migliori italiani : L’ultimo torneo dell’anno, l’Alfred Dunhill Championship di Malelane, in Sudafrica (che non va confuso con l’altro torneo, dal nome leggermente diverso, che si gioca in Scozia), vede al comando, dopo il primo giro, un padrone di casa: è Oliver Bekker. 34 anni compiuti due giorni fa, Bekker guida dopo aver girato in 66 colpi, sei sotto il par 72 del Leopard Creek Country Club, con sette birdie e un bogey. Al secondo posto ...

Google : ecco le parole più cercate dAgli italiani nel 2018 : Cosa hanno cercato su Google gli italiani nel 2018? Calcio innanzitutto, ma anche cronaca e personaggi del mondo della politica, dello spettacolo e dell’economia. I Mondiali di calcio di Russia, Sergio Marchionne e Cristiano Ronaldo sono le parole emergenti maggiormente cercate su Google dagli italiani nel 2018. Marchionne e Ronaldo sono, con Fabrizio Frizzi, anche i personaggi più cercati in questo anno che si sta chiudendo, mentre i ...

Sapete qual è la parola più cercata dAgli italiani su Google? E’ una ricetta - quella della pastiera napoletana : Le tipicità culinarie e la tradizione vincono nelle ricerche internet quando si parla di food e del piacere di stare a tavola. E’ infatti la pastiera napoletana la parola chiave più digitata nel 2018 in riferimento alla cucina e alimentazione secondo il rapporto “Un anno di ricerche su Google 2018“. Nella top ten ufficializzata dal colosso di Mountain View al secondo posto si piazza il tiramisù, seguito dalla carbonara. La ...

Agli italiani l'Europa piace più di un anno fa : Secondo un sondaggio di Eurobarometro il 64% degli italiani considera positivamente la permanenza in Europa, un anno fa era il 59%

I gilet gialli francesi Cantano l’inno di Mameli e chiedo Agli italiani di unirsi alla protesta : I gilet gialli francesi Cantano l’inno di Mameli e chiedo agli Italiani di unirsi alla protesta I gilet gialli francesi bloccano la frontiera di Ventimiglia Circa 200 manifestanti arrivati dalla Francia alla barriera della A10 Cantano l’inno di Mameli. Al grido di ‘Macron dimission’ duecento gilet gialli francesi hanno bloccato per ore la barriera autostradale di Ventimiglia, in territorio italiano, fermando i mezzi in transito ai ...

Pensioni - non tAgliano gli assegni d'oro ma fregano i lavoratori italiani : cosa vogliono eliminare : In gioco non c'è solo una questione tecnica, ma anche politica. Il taglio indiscriminato delle Pensioni, così come lo voleva Di Maio, sarebbe andato incontro a una bocciatura sicura della Consulta, ...

Calcio - i migliori italiani della quindicesima giornata di Serie A. Immobile e QuAgliarella ancora a segno - Chiellini insuperabile : Tante partite spettacolari nella quindicesima giornata della Serie A di Calcio. Tra rimonte, pareggi all’ultimo minuto e molti gol, non è mancato il divertimento in questo week-end con la Juventus che batte l’Inter e resta saldamente al comando, mentre il Napoli si mantiene in scia. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Giorgio Chiellini (Juventus): il centrale ...

Golf - Eurotour – Nel South African Open domina Louis Oosthuizen : out al tAglio gli italiani : Louis Oosthuizen domina il South African Open: il sudAfricano si impone davanti al francese Langasque. Out al taglio gli italiani in gara Il sudAfricano Louis Oosthuizen (266 – 62 70 67 67, -18) ha letteralmente dominato nel South African Open che ha vinto con sei colpi di vantaggio sul francese Romain Langasque (272, -12). Il torneo, organizzato in combinata tra European Tour e Sunshine Tour, si è disputato sui due percorsi del ...