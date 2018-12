: Secondo i dati medici raccolti dalle nostre équipe al confine, il 68 per cento dei migranti che attraversano il Mes… - MSF_ITALIA : Secondo i dati medici raccolti dalle nostre équipe al confine, il 68 per cento dei migranti che attraversano il Mes… - Cyber_Feed : Breaking News #Usa, abusi: Chiesa ancora nella bufera - TelevideoRai101 : Usa, abusi: Chiesa ancora nella bufera -

Nuovasullacattolica negli Usa per casi disessuali. Il procuratore dell'Illinois ha accusato le 6 diocesi dello Stato di non aver reso pubbliche le accuse rivolte contro 500 preti e membri del clero. Le diocesi dell'Illonis hanno detto di aver identificato 185 casi di accuse credibili rivolte contro preti ma per il procuratore Lisa Madigan, le denunce sarebbero almeno 500. "Non indagando lanon ha rispettato l'obbligo morale nei confron confronti delle vittime, dei parrochiani e del pubblico".(Di giovedì 20 dicembre 2018)