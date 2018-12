Ufficiale | Alex Sandro rinnova con la Juventus fino al 2023

F1 - Ufficiale : Alexander Albon sarà il nuovo pilota della Toro Rosso nel Mondiale 2019 : E’ arrivata l’ufficialità: il britannico-thailandese Alexander Albon correrà l’anno prossimo nel Mondiale di Formula Uno con la Toro Rosso . Spetterà dunque al 22enne nativo di Londra affiancare il russo Daniil Kvyat nel campionato 2019 , andando a sostituire il neozelandese Brendon Hartley. Albon è uno dei piloti più in vista della nuova generazione: terzo nel campionato di Formula Due quest’anno e secondo nella GP3 nel ...

Ufficiale Stash dei The Kolors ad Amici di Maria De Filippi con Alex Britti : confermati i docenti di canto : Stash dei The Kolors ad Amici di Maria De Filippi, tra i docenti della nuova edizione del talent show di Canale 5. Oggi la notizia è Ufficiale, confermata dalla produzione di Amici che si appresta la lanciare l'edizione numero 18 con un corpo docenti rinnovato. Nel canto arrivano due nuovi ingressi, artisti musicali italiani: Stash Fiordispino dei The Kolors ed Alex Britti. La voce aveva raggiunto il web già negli scorsi giorni ma i fan erano ...