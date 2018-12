La pace col Fisco : Stop alle cartelle per le Feste : Arriva la tregua fiscale sulle cartelle del Fisco . L' Agenzia delle Entrate fa sapere che dal 23 dicembre al 6 gennaio sarà sospeso l'invio delle cartelle. Il tutto per 'evitare disagi ai ...

Fisco - Stop alle cartelle a Natale sino al 6 gennaio : congelati 255.000 atti : Niente cartelle durante le festività natalizie. L'attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, con l'obiettivo ...

Fisco - Stop cartelle a Natale : 255 mila notifiche resteranno in stand-by fino al 6 gennaio : Niente cartelle durante le festività natalizie. L’attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio, con l’obiettivo - spiega l’Agenzia in una nota - di «evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dell’anno». Nelle due settimane di sospensione era prev...

Si muove il governo : "Stop a cartelle e imposte nelle zone disastrate" : È il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, ad annunciare l'intenzione di intervenire, in particolare in Liguria e Veneto, per sospendere il prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti che ...

Maltempo - situazione in diretta : frana nel Bellunese - molti paesi isolati. Castelli : «Stop a tasse e cartelle» : Continuano i disagi in tutta Italia per l'ondata di Maltempo. In particolare è il Veneto a soffrire con frane, smottamenti e paesi isolati. Pesanti disagi anche al sud, dove gli...

