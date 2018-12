Rutte e quel “vaso fragile” da custodire che si chiama Europa

ilfoglio

: IL PIU' PULITO DEI NOSTRI DETRATTORI HA LA ROGNA l governo del primo ministro Mark Rutte ha un bel piglio nel suo... - Viralfanpages : IL PIU' PULITO DEI NOSTRI DETRATTORI HA LA ROGNA l governo del primo ministro Mark Rutte ha un bel piglio nel suo... -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Milano. Il premier dei Paesi Bassi, Mark, ha scritto una lettera agli olandesi, che è uscita martedì su una pagina pubblicitaria del quotidiano Algemeen Dagblad, e che inaugura la campagna elettorale per le prossime elezioni provinciali del paese, previste per la primavera del prossimo anno, c