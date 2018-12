Paolo Cognetti | «I miei giochi tra maschi»

gqitalia

: 4 of 5 stars to Le otto montagne by Paolo Cognetti - alle_baraldi : 4 of 5 stars to Le otto montagne by Paolo Cognetti - FBKcom : #Montagna e #spiritualità: interviste a Paolo Cognetti e Folco Terzani - LitRandomHouse : RT @claudiothelopez: Sally Rooney & Paolo Cognetti -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) È appena tornato dal Nepal, dove ha camminato intorno al Kangchenjunga, il terzo Ottomila del pianeta. Sarà quello, sarà il passo: si vede cheè arrivato a un dunque nella sua vita. Premio Strega 2017 per Le otto montagne, è ora in libreria con Senza mai arrivare in cima, un libro che celebra diverse cose: un anno di svolta, che coincide con i suoi 40 anni, onorato con un viaggio che non è l’ennesimo e basta, ma un viaggio interiore con due amici, e cioè un regalo molto desiderato. In un bar del quartiere Bovisa, davanti a un tè verde «senza altre cose strane dentro», si parla di uomini, ditra, di cani e di una baita speciale, una nuova casa, la prova fisica dell’ingresso dinell’età adulta. Allora è vero: l’Himalaya crea dipendenza? «È che mi piace tornare nei luoghi per conoscerli bene: l’ho fatto per 10 anni con New York, ora c’è il Nepal. Al ...