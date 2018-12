huffingtonpost

: Ieri Silvio Sangalli ci ha lasciato... membro di @DucatiMotor e un grande amico per tutti noi che lo conoscevamo. A… - lorenzo99 : Ieri Silvio Sangalli ci ha lasciato... membro di @DucatiMotor e un grande amico per tutti noi che lo conoscevamo. A… - fattoquotidiano : B. ADESCA I 5STELLE: 'VENITE CON ME' Silvio svela i dettagli per tentare delusi e scontenti del M5S [LEGGI - di… - BlondMan68 : 'Ma io con Silvio non torno' (di A. De Angelis) -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Chi ha sentito Salvini, più taciturno del solito e meno bombastico nelle sue uscite pubbliche dopo la batosta della manovra dettata da Bruxelles, racconta che il leader leghista è piuttosto infastidito per tutto questo chiacchiericcio, atal tema dei responsabili. Perché, evidentemente, oltre la chiacchiera, qualcosa c'è se addirittura Di Maio ha chiesto ai suoi, attraverso pubbliche dichiarazioni, di accendere i microfoni e registrare eventuali lusinghe, offerte, abboccamenti, come se chi ha intenzione di mettersi in vendita lo fa in diretta streaming. Sia come sia è una prospettiva che il leader leghista considera alla stregua di un film dell'orrore, anzi più Berlusconi la ostenta, gigioneggia, torna con il suo protagonismo scenico a parlare, straparlare, fantasticare, più l'altro si innervosisce. Al punto che, in queste ...