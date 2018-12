L’assistente vocale di Google adesso può svolgere più operazioni con un solo comando | in

L’assistente vocale di Google riuscirà a prevedere il ritardo dei voli prima delle compagnie aeree : Quante volte capita di recarsi in aeroporto in perfetto orario – magari anche in largo anticipo per effettuare i controlli di sicurezza – salvo poi essere costretti ad attese interminabili a causa del ritardo del proprio volo? Uno scenario che presto diventerà un lontano ricordo grazie all’intelligenza artificiale dell’assistente vocale di Google, chiamato Assistant, un po’ la controparte Android del SIRI targato ...

Cambia tutto con l’app Orologio per Samsung Galaxy : nuove informazioni dalL’assistente vocale : La settimana in corso ci sta regalando davvero tante novità per quanto riguarda i Samsung Galaxy, soprattutto in relazione agli utenti che sono sempre sul pezzo per quanto riguarda l'assistente vocale. Dopo avervi parlato dall'approdo sulla scena di Bixby in italiano, aspettando ovviamente che tutti i test del caso giungano al termine per poterlo installare sui vari dispositivi compatibili, oggi tocca soffermarci su una news se vogliamo ...

Recensione di Alexa Echo Dot (3ª generazione) : L’assistente vocale di Amazon : Finalmente abbiamo messo le mani su Alexa Echo Dot (3ª generazione), l’ultimo ed il più economico assistente vocale prodotto da Amazon. La curiosità era tanta e abbiamo utilizzato tutto il tempo necessario per assillare e stressare leggi di più...

Sonos porta L’assistente vocale Alexa sui suoi smart speaker : (Foto: Sonos) Anche il produttore statunitense Sonos abbraccia il mondo degli assistenti vocali e rende ancora più smart i suoi smart speaker. A partire da oggi, l’altoparlante intelligente Sonos One e la soundbar Sonos Beam riceveranno infatti un aggiornamento software che li renderà compatibili con Amazon Alexa, l’assistente vocale cloud sviluppata dal gruppo di Jeff Bezos che è recentemente sbarcata in Italia. In questo modo ai ...

Frate Indovino sbarca su Amazon Echo - L’assistente vocale vi ricorderà onomastici e proverbi : Quando avete letto della disponibilità di Amazon Echo non vi siete emozionati? Abbiamo una notizia che potrebbe galvanizzarzi: l’assistente vocale di Amazon supporta l’Almanacco di Frate Indovino! Parliamo del calendario più famoso d’Italia, che da decenni accompagna ogni nuovo giorno con un proverbio, un consiglio, i movimenti del Sole e della Luna, e molto altro. Ebbene proprio grazie a Frate Indovino, l’assistente ...