Lasciare la Juve e... perdersi : da Anastasi a Higuain - quando la Vecchia Signora è senza rimpianti : Tornando indietro nel tempo, molto indietro, ci sono Anastasi , all'Inter per Boninsegna, e Capello , al Milan per Benetti,. Poi, poco più in là con gli anni Paolo Rossi , al Milan, e Tardelli , all'...

Cuadrado : 'Facile Lasciare la 7 a Ronaldo. Cristiano è nato per la Juve - vincere è la sola cosa che conta' : Juan Cuadrado , esterno offensivo della Juventus , parla a Sky Sport di Cristiano Ronaldo : 'Tutti conosciamo la sua professionalità, sappiamo che è un grande giocatore. Ci dà qualcosa in più con la voglia che lo caratterizza e con quella fame di vincere. E' ...