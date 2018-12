La scienza conferma | cani e gatti possono vedere frequenze a noi invisibili

La lavanda ha un effetto rilassante - la scienza conferma : potrebbe sostituire gli ansiolitici : La lavanda esercita il suo effetto rilassante ovunque intorno a noi, dai giardini alle bombe da bagno e agli ammorbidenti. Allora perché non viene usata in cliniche ed ospedali? E cosa c’è di vero dietro questa sua “magia rilassante”? Lo svela uno studio pubblicato su Frontiers in Behavioral Neuroscience, che dimostra per la prima volta che il composto linalolo della lavanda vaporizzata deve essere inalato e non assorbito dai polmoni per ...