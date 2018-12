Iachini | il grande ex | ' Io sogno la Sampdoria'

Empoli - Iachini : 'Grande rammarico - bisogna chiudere queste partite' : Il tecnico dell' Empoli Giuseppe Iachini analizza a Sky Sport il pareggio con la Spal: 'C'è rammarico , perché i ragazzi hanno fatto una grande partita, creando tanto e concedendo molto poco o quasi nulla. Purtroppo non siamo stati bravi a capire la gara ...

Empoli-Atalanta - Iachini : 'Qualità e mentalità - siamo sulla strada giusta. Non abbiamo fatto giocare una grande squadra' : Tanta soddisfazione per l'allenatore dell'Empoli, che al termine dell'incontro ha commentato la prova dei suoi ai microfoni di Sky Sport. "Dopo aver terminato il primo tempo in svantaggio ...