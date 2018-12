Ciclismo | la CCC replica a Geraint Thomas | ‘È stato un debole’

Blastingnews

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Quello di Dariusz Milek è un nome relativamente nuovo per il mondo del, ma che sta rapidamente conquistando spazio grazie ad un linguaggio diretto e poco convenzionale. Milek è il magnate polacco proprietario della CCC, lo sponsor che da qualche anno investiva in una formazione professional e che nel 2019 farà il grande salto nel World Tour con quella che era fino ai mesi scorsi la BMC. La nuova CCC avrà per ora obiettivi un po’ ridotti rispetto alla squadra rossonera, puntando essenzialmente su Van Avermaet, ma l’imprenditore polacco ha promesso che dal 2020 le cose cambieranno e chi ha detto no al suo progetto dovrà pentirsene.Milek: ‘Conera quasi fatta’ L’ingresso di CCC nel World Tour e la voglia didi avere un ruolo da leader indiscusso dopo la vittoria del Tour de France sembravano incastrarsi perfettamente nelle logiche del ciclomercato. Durante ...