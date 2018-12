Una Fed colomba non basta ai mercati | prevale l' incertezza

CESARE BATTISTI IN BOLIVIA?/ Brasile - un TribUnale Federale sottovalutò il rischio di fuga del latitante : CESARE BATTISTI latitante in Brasile: finisce come allerta rossa Interpol, un Ministro del Governo Bolsonaro 'potrebbe essere scappato in un altro Stato'

Tommy Haas fa Una previsione interessante sul futuro di Roger Federer : Adora ancora viaggiare e passare del tempo insieme alla sua famiglia durante i tornei, quindi speriamo che possa rimanere nel nostro sport il più a lungo possibile. Quando Federer è al suo meglio, ...

Ddl Anticorruzione - Bonafede vede il docufilm sulla strage di Viareggio : “La prescrizione è Una vergogna” : Il giorno prima dell’approvazione del ddl Anticorruzione, che contiene anche la cosiddetta “legge Viareggio” per riformare la prescrizione e fermare l’estinzione dei reati con la sentenza di primo grado, il Ministro di Giustizia Alfonso Bonafede ha voluto essere accanto ai viareggini. Si è seduto in silenzio, senza essere annunciato, in incognito, nella sala del Cinema Eden gremita di pubblico, per assistere all’anteprima nazionale del ...

Luca Marin : ‘La fine con Federica Pellegrini? L’ho scoperta in Una stanza con Filippo Magnini’ : “Pugni contro la porta? Beh, all’inizio cercavo di far sì che mi aprissero per avere semplicemente un confronto tra persone adulte senza nascondersi dietro una porta” lo racconta Luca Marin, ricordando il passato e un episodio in particolare parlando con Lorella Boccia in qualità di ospite di Rivelo. Ritiratosi dalla nazionale italiana di nuoto poco tempo fa, Marin è tornato a parlare della sua relazione passata con Federica ...

Simona Halep e quel retroscena su Federer : “mi vergognavo a chiedergli Una foto - poi suo padre e Darren Cahill…” : Simona Halep svela un simpatico retroscena su Roger Federer: per la troppa vergogna, la tennista romena non è riuscita a chiedere un foto al campione svizzero Simona Halep è la regina del ranking WTA, circuito del quale è una delle tenniste più rappresentative al punto di vincere il premio come ‘tennista più amata dei fan’. Eppure Simona Halep ha svelato ai microfoni di DigiSport di essersi vergognata a chiedere una foto ad una ...

Roma-Genoa - Preziosi è Una furia : “errori in malafede - c’è stato un rifiuto di consultare il Var” : Genoa, Enrico Preziosi ha tuonato contro la direzione arbitrale della gara di ieri in casa della Roma, un rigore non concesso al Grifone ha fatto infuriare il patron “Quello non è un errore, è il rifiuto di consultare un possibile fallo. Per me era una situazione di malafede, né più e né meno. Lo dico rischiando di essere deferito ma a 70 anni devo sentirmi libero di esprimere quello che credo. In quell’episodio credo ci sia ...

Genoa - Preziosi è Una furia : 'Var - arbitro in malafede!' : Il giorno dopo Roma-Genoa il presidente del club rossoblu Enrico Preziosi è una furia per il rigore non concesso per il fallo su Pandev : ' A me interessa - aggiunge a Radio Anch'io lo sport - che ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Federica Pellegrini si gode la… 50ª medaglia : “un po’ di fortUna serve sempre” : La nuotatrice di Spinea ha vinto la cinquantesima medaglia internazionale in carriera, salendo sul podio con la 4×100 mista azzurra ai Mondiali in vasca corta “Sono molto contenta per la prestazione e personalmente perché ho conquistato la 50ª medaglia internazionale della carriera. Questa volta abbiamo avuto un po’ di fortuna che nella vita serve sempre. Sono contenta di tornare a casa con una medaglia e con la ...

Halep e l'ammirazione per Federer : 'Mi vergognavo a chiedergli Una foto' : La numero uno del mondo ha concluso la stagione al China Open di Pechino a fine settembre e si sta impegnando per iniziare la sua stagione a Sydney International a gennaio. Roger Federer è fiducioso ...

Chiara Ferragni ai fornelli. Fedez : “Cosa si prova a tenere Una pentola in mano per la prima volta amore?” Guarda il VIDEO : Imbattibile in cabina armadio, Chiara Ferragni ha qualche difficoltà quando si aggira in cucina. E così ecco consumarsi un’esilarante siparietto notturno a casa Ferragnez. “Sta accadendo qualcosa di incredibile qui. La Ferragni sta cucinando. Cosa si... L'articolo Chiara Ferragni ai fornelli. Fedez: “Cosa si prova a tenere una pentola in mano per la prima volta amore?” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Cerioli caccia Federica : 'Una persona così non la cerco più' : Le Anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne rivelano dettagli molto succosi relativi all'ultima puntata registrata, quella del 13 dicembre, durante la quale Teresa Langella ha eliminato Andrea Dal Corso, una mossa inaspettata che ha deluso molti fan, mentre Andrea Cerioli si è mostrato molto convinto nel mandare a casa Federica. Andrea Cerioli elimina Federica Eliminazione a sorpresa per Andrea Cerioli che ha deciso di far uscire dai ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : Federico Pellegrino all’assalto della vittoria su Una pista che ama : Pellegrino contro Klaebo, atto secondo: domani a Davos, in Svizzera, va in scena la sprint in tecnica libera che opporrà i due grandi di questa specialità, l’azzurro e il norvegese. Il valdostano vanta ottimi precedenti sulla pista elvetica, ma il norvegese al primo tentativo lo scorso anno staccò il miglior tempo in qualifica e vinse la finale. L’azzurro invece, si dovette accontentare del terzo tempo in qualifica, salendo poi alla ...

Serie C - deferimento al TribUnale Federale per Pro Piacenza e Rieti : ROMA - deferimento al Tribunale Federale Nazionale, sezione Discilpinare, da parte del Procuratore Federale, per due società di Serie C. Si tratta della Pro Piacenza , che milita nel Girone A di Serie ...

Serie C - Rieti e Pro Piacenza deferite al TribUnale Federale : ROMA - Deferimento al Tribunale Federale Nazionale, sezione Discilpinare, da parte del Procuratore Federale, per due società di Serie C. Si tratta della Pro Piacenza , che milita nel Girone A di Serie ...