Tra legno e fibra ottica - l'artigiano è sempre più nella 'Rete' : Se quindi vivi al centro della Sicilia, o nella laguna di Venezia, parlare al resto del mondo. Si può fare attraverso la rete, i video. E' quanto io faccio tutti i giorni". "Ho un processo di lavoro -...

Accordo Tra FederlegnoArredo e Intesa Sanpaolo : 100 milioni per aiutare la filiera del legno : Una buona cura del patrimonio boschivo aiuta a rilanciare l'economia montana e nel contempo a mantenere curato l'assetto idrogeologico. Come banca del territorio, ci sentiamo responsabili anche del ...

Hypersurfaces. Ecco l’italiano che Trasforma legno e vetro in schermi tattili : Bruno Zamborlin ha appena annunciato a Londra la sua nuova tecnologia: un microchip da lui disegnato che, grazie ad un sensore e all’intelligenza artificiale, interpreta e riconosce ogni vibrazione. Raccolto già un milione e mezzo di euro in finanziamenti

Maltempo - rasa al suolo un'alTra foresta storica in Friuli : forniva legno per i violini STradivari : ... danni dunque ma a questo ci sarà rimedio, questa gente a cui va tutta la solidarietà del mondo perché non chiedono nulla che di ricostruire di riparare i danni . La devastazione ha colpito anche le ...

