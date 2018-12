Sfera Ebbasta torna a parlare | «Sono ancora stravolto dal dolore E quante cattiverie su

Sfera Ebbasta rompe il silenzio dopo la tragedia di Corinaldo : "Tanto dolore" : La notte fra il 7 e l'8 dicembre doveva essere una notte di festa per tutti quei ragazzini che alla Laterna azzura di Corinaldo pensavano di ascoltare il loro idolo Sfera Ebbasta . Poi lo spray al ...

Maurizio Costanzo crede che Sfera Ebbasta parli di peperoncino nei suoi brani (VIDEO) : La disinformazione sulla tragedia di Corinaldo ha toccato ieri sera il suo apice più tragicomico, a Porta a Porta, durante l'intervista concessa da Maurizio Costanzo a Bruno Vespa. Negli ultimi istanti della chiacchierata andata in onda su Rai Uno, l'ottantenne giornalista romano stava parlando dell'importanza dei 'No', e più in generale dell'efficacia di un'educazione non eccessivamente permissiva, qualcosa che le nuove generazioni di genitori, ...

“Sfera Ebbasta è corresponsabile dei fatti di Corinaldo” : parla Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo commenta la tragedia di Corinaldo: “Sfera Ebbasta è corresponsabile” Su Chi, come ogni settimana, Maurizio Costanzo è chiamato a commentare fatti ed eventi che hanno particolarmente fatto discutere nell’ultimo periodo, Al marito di Maria De Filippi, nell’ultimo numero in edicola, è stato chiesto di dire la sua anche sulla tragedia di Corinaldo. Quanto accaduto […] L'articolo “Sfera Ebbasta è ...

Anche Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti con Sfera Ebbasta dopo la strage di Corinaldo : “Provocare non è una colpa” : dopo diversi altri colleghi negli ultimi giorni, Anche Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti si è espresso sulla tragica vicenda della Lanterna Azzurra di Corinaldo, la discoteca teatro di una strage di giovanissimi in cui hanno perso la vita sei adolescenti e una mamma al concerto di Sfera Ebbasta. L'ormai tristemente nota vicenda, da cui è scaturita un'indagine aperta dalla Procura di Ancona per omicidio colposo plurimo che vede impegnati gli ...

Paradosso Bonus Cultura : Sfera Ebbasta tra i più acquistati con i 500 euro : Restano solo due settimane ai ragazzi classe 1999 per spendere il Bonus Cultura da 500 euro, elargito a coloro che nel 2018 hanno compiuto 18 anni. La domanda, però, sorge spontanea: come è stata spesa questa cifra in quest'ultimo anno? All'interrogativo ha provato a rispondere Amazon, uno dei siti per acquisti online più amato dai giovani di oggi, che ha così stilato una classifica per certi versi innovativa e, senza ombra di dubbio, molto ...

Gli album e i singoli certificati ai FIMI Awards questa settimana - da Laura Pausini a Cesare Cremonini e Sfera Ebbasta : Torna l’appuntamento con i FIMI Awards e oggi, 17 dicembre, sono tante le certificazioni per gli album e per i singoli che hanno raggiunto almeno 25.000 copie vendute. Tra gli album non può passare inosservata la regina del pop Laura Pausini, che ha da poco vinto un ennesimo Grammy ed è attualmente impegnata con il progetto insieme al collega e amico Biagio Antonacci: con il suo album Fatti sentire guadagna il doppio disco di platino dopo il ...

Sfera Ebbasta - senatore FI presenterà esposto per reato di istigazione all'uso di droghe : Non accennano a placarsi le polemiche conseguenti alla tragedia di Corinaldo che ha portato alla morte di sei persone, Tra cui ben cinque minorenni, oltre che al ferimento di circa un altro centinaio di ragazzi. Nel pomeriggio di ieri il noto portale Esse Magazine ha diffuso un post in cui ha elencato svariati episodi che ha catalogato nel complesso come 'La gogna mediatica contro Sfera Ebbasta'. Tra questi è saltata fuori una dichiarazione di ...

Elisa su Sfera Ebbasta : 'Mi sono commossa ascoltandolo - mi piace la trap' : Nell'ambito di un'intervista concessa ieri ai microfoni della trasmissione di Radio Due 'I lunatici', Elisa ha parlato di diversi esponenti della scena rap italiana, ovvero Fabri Fibra, con il quale in passato ha anche collaborato, ma anche di Sfera Ebbasta, Ghali e Charlie Charles, svelando di aver realizzato tempo fa un brano prodotto da quest'ultimo, rimasto però nel cassetto. La cantante – che ha voluto anche manifestare la sua passione per ...

Effetto Sfera Ebbasta : salta concerto trap anche a Brescia : Ernia e Sfera A una settimana di distanza, è ancora vivo il dolore seguito alla tragedia di Corinaldo in cui hanno perso la vita cinque adolescenti e una mamma. E l' Effetto Sfera Ebbasta sembra ...

Sfera Ebbasta - le critiche della Sciarelli su Rai Tre perché nel suo video c'è un omicidio : Le polemiche sulla presunta pericolosità della musica trap, conseguenti alla tragedia di Corinaldo, continuano ad occupare le pagine dei giornali e gli spazi delle trasmissioni televisive. Due giorni fa, durante l'ultima puntata del popolarissimo programma di Rai Tre 'Chi l'ha visto?', anche Federica Sciarelli ha voluto esprimere un parere sulla vicenda, manifestando palesemente le sue perplessità su Sfera Ebbasta e la sua musica. Indignata e ...