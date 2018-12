Satta-Boateng è crisi Melissa non indossa più la fede?

Melissa Satta e Kevin Boateng - aria di crisi : «Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora sposata» : aria di crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La Satta e Boateng come riportato da Leggo.it sono sposati da due anni e ha un figlio di quattro, Maddox, e ora sembra che complice la...

Melissa Satta - crisi con Kevin Boateng : «Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora sposata» : Tira aria di crisi per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La Satta e Boateng come riportato da Leggo.it sono sposati da due anni e ha un figlio di quattro, Maddox, e ora sembra che complice la lontananza stiano decidendo sul futuro della loro coppia. A dare la notizia della crisi il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che lancia la notizia e fa notare come sui rispettivi social siano scomparse le immagini di famiglia, un tempo ...

Melissa Satta-Kevin Prince Boateng - è crisi? L’ex Velina sempre più ‘sola’ replica alle indiscrezioni sul suo matrimonio : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng in crisi? L’ex Velina e il calciatore del Sassuolo starebbero attraversando un periodo nero Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbero in crisi. L’ex Velina e il calciatore del Sassuolo, a seguito della nascita di Maddox (loro primo ed unico figlio) ed a due anni dal matrimonio, starebbero attraversando un periodo nero. A confermare l’indiscrezione la rivista ‘Chi’. Sul ...

Melissa Satta e Boateng - scompaiono le fedi : matrimonio al capolinea? : "Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata". Queste le parole che Melissa Satta ha rivelato a Chi, la rivista scandalistica guidata da Alfonso Signorini, a proposito della crisi matrimoniale che starebbe attraversando con il compagno Kevin Boateng, calciatore del Sassuolo, che per il gossip tedesco avrebbe ripreso i rapporti con l'ex moglie Jenny. Ad appena due giorni dall'affermazione, tuttavia, l'anello ...