NBA – LeBron James subisce la stoppata dell’anno | il ‘Re’ vola a canestro e Jarrett Allen

NBA - risultati : LeBron si ferma a Brooklyn - vendetta Russell sui Lakers : Il Barclays Center fatica a riempirsi pure con i Lakers in città, anche se molti dei presenti hanno una canotta gialla e LeBron James è accolto come nemmeno fosse il Redentore. S'impappina persino la ...

Risultati NBA : LeBron crolla contro i Nets - super-Jokic trascina i Nuggets : Risultati NBA, quattro incontri si sono giocati nella notte americana, non può sorridere LeBron James coi suoi Lakers NBA, nella notte a stelle e strisce sono andate in scena 4 gare. Sorpresa non da poco per i Los Angeles Lakers che sono stati sconfitti dai New Jersey Nets in maniera inopinata: 115-110 il finale dell’incontro che ha visto l’ex di turno D’Angelo Russell protagonista con 22 punti e 15 assist. LeBron James ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 dicembre) : i Nuggets vincono ancora - LeBron James incanta ma i Lakers sconfitti dai Nets : notte NBA con 4 incontri in programma che val la pena raccontarvi. Partiamo dal match della Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis tra i Pacers e i Cavaliers con il successo di quest’ultimi 92-91. Un match all’ultimo respiro, appassionante e giocato sul filo dell’equilibrio, deciso dal canestro all’ultimo secondo di Larry Nance Jr. che ha permesso a Clevaland di imporsi e centrare un successo significativo. Larry Nance ...

NBA – LeBron James spiazza tutti : “io e Lonzo Ball siamo molto simili - vi spiego perchè” : LeBron James elogia il talento di Lonzo Ball spiegando di avere alcune caratteristiche comuni al giovane playmaker giallo-viola Entrambi in tripla doppia nel successo contro i Charlotte Hornets, LeBron James e Lonzo Ball continuano ad aumentare la loro affinità in campo. Il numero 23 ex Cleveland Cavaliers ha preso per mano l’intero gruppo giovane, non perdendo occasione di elogiare il talento di Lonzo Ball, forse il più ...

Basket - NBA : a Denver il big match con Toronto - LeBron ko a Washington : Washington - Ancora un passo falso e seconda sconfitta di fila. Toronto, 23-9, si riscopre fragile lontana dall'Air Canada Centre. Nel big match di giornata tra la miglior squadra della Lega e la ...

NBA : Channing Frye sbaglia il passaggio - LeBron James lo prende in giro : Gli amici si vedono nel momento del bisogno e Channing Frye sa bene di essersi conquistato sul campo il merito di ricoprire il ruolo di discepolo del Re. Uno dei tanti giocatori che hanno beneficiato ...

Basket - NBA : Wall 40 - LeBron si arrende. Lakers distrutti dai Wizards : Washington-LA Lakers 128-110 Aspettando Trevor Ariza i Wizards producono la loro miglior prestazione della stagione e mandano ko LeBron James e compagni. Trascinata da un John Wall assolutamente ...

Basket - NBA : Gallinari e Belinelli super ma sconfitti. LeBron e Lonzo Ball nella storia : ROMA - Due ko per gli italiani impegnati nella notte della Nba . Ai Los Angeles Clippers non basta uno scatenato Danilo Gallinari che eguaglia il suo record stagionale di punti, 28, senza però evitare ...

NBA - pazzeschi LeBron e Ball : entrambi in “tripla doppia” come Magic e Kareem : LeBron James e Lonzo Ball entrano nella storia dei Los Angeles Lakers pareggiando un pazzesco record di Magic Johnson e Kareem Abdul Jabbar LeBron James e Lonzo Ball hanno chiuso la gara della notte dei Lakers contro gli Hornets in tripla doppia. 24-12-11 assist per il King James, trascinatore dei losangelini, 16-10-10 assist per il collega più giovane, utili a superare 128-100 Kemba Walker e soci. E’ solo l’ottava volta che ...

NBA risultati : LeBron e Ball - storiche triple doppie per i Lakers : LeBron James , 24-12-11 assist, e Lonzo Ball , 16-10-10 assist, schiantano gli Hornets e fanno la storia: primi due Lakers in tripla doppia nella stessa partita dai tempi di Kareem Abdul-Jabbar e ...

LeBron James e Lonzo Ball in doppia tripla doppia : i precedenti nella storia NBA : Oscar Robertson, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan: questi i nomi dei campioni che fanno parte dell'esclusivo club di giocatori in grado di chiudere in tripla doppia una partita assieme a un ...

NBA : LeBron James-Lonzo Ball da record - battuta Charlotte a domicilio : Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers 100-128 Ci sono tanti modi per bussare alla porta dei record della franchigia NBA più blasonata, seguita e conosciuta. LeBron, da due mesi a questa parte, ha ...

NBA – LeBron James bacchetta i Lakers : “non possiamo lasciare tutti quei liberi a James Harden!” : Dopo il netto ko contro i Rockets, LeBron James bacchetta i Los Angeles Lakers: il ‘Re’ critica la fase difensiva dei giallo-viola e l’eccessivo numero di liberi lasciati a James Harden Con 50 punti, 11 assist e 10 rimbalzi James Harden ha realizzato una tripla doppia impressionante contro i Los Angeles Lakers. La stella dei Rockets è apparso implacabile, facendo letteralmente ammattire la difesa giallo-viola, costretta ...