Monopattini elettrici | prepariamoci a un’invasione silenziosa

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) HelbizHelbizHelbizHelbizPassando per il centro di Milano non si può fare a meno di notarli. Piccoli, silenziosi, scattanti: sono icon cui Helbiz, società americana fondata nel 2017, vuole rivoluzionare il concetto di trasporto personale. Altrove, soprattutto sulla West Coast americana, è già successo: «Questo tipo di mobilità condivisa è ideale per chi vive in città», spiega Salvatore Palella, l’italianissimo CEO della società. «Le persone, soprattutto quelle che vivono in contesti piuttosto congestionati, cercano mezzi alternativi ed economici per completare i loro piccoli spostamenti».L’idea è semplice e ricorda molto da vicino quella del bike sharing e di tutti gli altri servizi di trasporto condiviso che sfruttano lo smartphone come passepartout: si cerca un monopattino attraverso un’applicazione mobile gratuita scaricabile su telefoni Android e iOS ...