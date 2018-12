Megalizzi | domani i funerali a Trento

Antonio Megalizzi - salma in Italia : Mattarella a Ciampino/ Domani camera ardente - giovedì i funerali : Antonio Megalizzi, salma atterrata a Ciampino: c'è Mattarella. Ultime notizie, a Trento in tarda serata: attesa per il giorno dei funerali.

Megalizzi - domani l'autopsia | Ma questa morte non ferma il sogno : la "sua" radio vivrà : La morte del giovane giornalista italiano non fermerà però il suo sogno di raccontare l'Europa ai giovani e attraverso i giovani. Il rettore dell' Università di Trento ha infatti annunciato il progetto di un network studentesco multilingue, finanziato anche da altri atenei.

Megalizzi - domani l'autopsia. Funerali nel duomo di Trento : Si terrà con tutta probabilità domani l'autopsia sul corpo di Antonio Megalizzi , il giovane giornalista italiano rimasto ferito gravemente martedì sera nell'attentato di Strasburgo. Ancora non è ...

Megalizzi : domani autopsia su salma giovane giornalista : E' prevista per domani l'autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il 28enne giornalista radiofonico trentino morto ieri dopo essere stato colpito da un proiettile sparato da Cherif Chekatt nell'attentato di Strasburgo. Il rimpatrio della salma in Italia potrebbe avvenire nella giornata di lunedi' mentre i funerali potrebbero tenersi a Trento tra mercoledì e giovedì prossimi. Una data certa, per il ...

Attentato Strasburgo : domani l’autopsia sulla salma dell’italiano Antonio Megalizzi : Verrà effettuata domani l’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista trentino deceduto ieri a seguito dell’Attentato terroristico a Strasburgo. Nel frattempo "i genitori di Antonio Megalizzi, la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore".Continua a leggere