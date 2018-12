Manovra | niente procedura di infrazione Conte | non abbiamo ceduto sui contenuti Borsa in

Manovra - niente procedura di infrazione Conte : non abbiamo ceduto sui contenuti Live tv|Borsa in rialzo - spread giù|Indici : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio. Dombrovskis: «Sforzo aggiuntivo di 10 miliardi»

Manovra - niente procedura d'infrazione : via libera Ue - giudizio finale a gennaio : Via libera della' Unione Europea alla Manovra. La Commissione europea non avvierà quindi la procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell'Italia. Secondo le...

Manovra - l’Ue dà l’ok all’accordo con l’Italia : niente procedura d’infrazione : Il collegio dei commissari europei ha dato il via libera all'accordo con il governo italiano sulla Manovra varata da Roma e ora in discussione in Parlamento. Non ci sarà, quindi, la procedura d'infrazione dopo la revisione del deficit da parte dell'esecutivo e la nuova proposta presentata a Bruxelles.Continua a leggere

Manovra - “Niente gare sotto i 200mila euro”. L’operazione vale 6/7 miliardi. Ma rischia di moltiplicare le inchieste : Il governo alza la soglia per gli appalti pubblici da 40 a 200mila euro, con la promessa di sbloccare lavori nei comuni per 6-7 miliardi l’anno. Le gare spazzate via in favore di affidamenti diretti fanno felice il “partito del Pil” ma rischiano di moltiplicare anche le inchieste giudiziarie, come quelle di lunedì a Catanzaro, per appalti sotto soglia. L’annuncio è arrivato domenica sera, in poche righe, ma suggerisce a chi ha ...

Manovra - ancora niente accordo con la Ue : rimane il rischio procedura d’infrazione : Il confronto, almeno dal punto di vista dei tecnici Ue, è reso più complicato dal fatto che le cifre e gli scenari macroeconomici presentatati dall'Italia non sono basati su provvedimenti “consolidati”, già adottati dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento. Mercoledì ultima riunione dei commissari prima delle festività: il “caso” Italia ancora non compare all’ordine del giorno...

Manovra - Salvini : «Niente tasse su nuove auto». Vertice alle 20. Di Maio : «Ore più importanti dal 4 marzo» : Il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli...

Salvini : «Niente tasse su nuove auto» Manovra - vertice chiave alle 20 : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...