Mafia | Fava | su via D' Amelio troppe domande rimaste senza risposta

Claudio Fava presidente della commissione antiMafia dell'ARS su intimidazione Giustolisi : 'In Sicilia c'è chi vorrebbe politica, magistratura, forze dell'ordine e inquirenti silenziosi ed obbedienti. Sappia che non raggiungerà i suoi scopi. La nostra solidarietà e la nostra massima attenzione per il capo della squadra ...