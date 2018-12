BioWare | Anthem brillerà davvero quando giocherete in squadra

Anthem : BioWare si esprime sui team e sul gioco in solitaria : Anthem, come molti sparatutto a mondo condiviso del suo tipo, darà la possibilità di giocare in solitaria o con una squadra. Unirsi a un team, stando al producer di BioWare Thomas Singleton, sarà sicuramente l'opzione migliore , ...

Anthem è il Destiny di BioWare? Gli sviluppatori parlano del confronto con il titolo Bungie : C'è chi ne ha parlato come del "Destiny Killer" o chi lo ha definito il "Destiny di BioWare". In ogni caso l'accostamento tra Anthem e Destiny è diventato una prassi sin dall'annuncio dell'ultima fatica degli sviluppatori del bistrattato Mass Effect Andromeda.Sotto alcuni aspetti il paragone è sicuramente azzeccato ma cosa ne pensano i diretti interessati? Una risposta arriva da Jonathan Warner, director di Anthem che in un'intervista pubblicata ...

BioWare fissa per oggi una nuova diretta di Anthem dedicata a Fort Tarsis : Mentre scorrono lentamente i mesi e le settimane che ci separano dall'uscita di Anthem, prevista per il 22 febbraio 2019, BioWare ha scelto di presentare gli elementi caratteristici del suo nuovo titolo ricorrendo a periodiche dirette in streaming, durante le quali mostra al pubblico diversi aspetti del gioco.Se il precedente appuntamento con questa serie di live si era concentrato sulla personalizzazione degli strali (i Javelin, in lingua ...

BioWare rassicura i fan di Anthem : non ci sarà alcun rinvio della data di uscita : Stando a un rumor emerso su Reddit, sembra che l'uscita di Anthem possa essere posticipata, ma non solo, infatti l'indiscrezione vorrebbe BioWare al lavoro sulla versione del gioco per la nuova PlayStation.La fonte, la stessa che ha anticipato l'assenza di Sony all'E3 2019, ha parlato di numerosi problemi per le versioni current gen di Anthem, quindi lo studio starebbe testando il titolo su PS5. Questo, dunque, porterebbe a un rinvio ...

Anthem : la nuova diretta di BioWare mostra l'approfondito grado di personalizzazione dei Javelin : BioWare ha deciso di centellinare le informazioni su Anthem, mostrando il gioco attraverso una serie di dirette che ogni volta si concentrano su un aspetto diverso dell'atteso titolo in arrivo il prossimo 22 febbraio su Xbox One, PS4 e PC.Nella giornata di ieri si è tenuto un altro di questi appuntamenti, questa volta dedicato alla profondissima personalizzazione con cui potremo rendere unici i nostri Javelin, o in italiano "strali", le exo-tute ...

Anthem : la nuova diretta di BioWare mostra l'incredibile grado di personalizzazione dei Javelin : BioWare ha deciso di centellinare le informazioni su Anthem, mostrando il gioco attraverso una serie di dirette che ogni volta si concentrano su un aspetto diverso dell'atteso titolo in arrivo il prossimo 22 febbraio su Xbox One, PS4 e PC.Nella giornata di ieri si è tenuto un altro di questi appuntamenti, questa volta dedicato alla profondissima personalizzazione con cui potremo rendere unici i nostri Javelin, o in italiano "strali", le exo-tute ...

Appuntamento questa sera in compagnia di BioWare con una nuova diretta di Anthem : Le informazioni su Anthem in questi tempi si fanno sempre più frequenti, e quale modo migliore per riportare il titolo sotto i riflettori, rivelando qualche nuova meccanica, se non con un livestream dedicato?Come riporta VG247 Bioware ha annunciato che nella giornata di oggi si terrà una diretta di Anthem, per cui conviene tenere sotto controllo Twitch, questa sera.L'evento avrà come protagonisti i lead producer del titolo, stiamo parlando ...