Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sbarcano su Netflix in Virgin River | le novità

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)Buone notizie per i fan di The Walking Dead e The Originals visto chesono già pronti a buttarsi in una nuova avventura targata.La protagonista sarà proprio la nostra Jessie che nella serie sarà chiamata a vestire i panni di Melinda Monroe pronta a lasciarsi tutto alle spalle e la sua Los Angeles per iniziare una nuova vita come infermiera professionista nella remota California settentrionale dellaia.Al suo fianco ci sarà proprio il famoso volto di The Originals e di The Vampire Diaries da poco "disoccupato" dopo la fine della serie firmata da Julie Plec.vestirà i panni di Mark: il primo amore di Mel. Sorprendentemente bello e compiuto è anche un chirurgo al pronto soccorso di Los Angeles dove Mel ha lavorato.A loro si uniranno altri volti delle serie tv e, in particolare, Martin Henderson ...