Uccide cervi illegalmente | bracconiere condannato a guardare Bambi una volta al mese

Uccideva i cervi illegalmente : condannato a guardare Bambi in prigione una volta al mese : Il giudice americano Robert George di Lawrence County ha condannato un cacciatore di frodo a un anno di carcere e alla visione forzata del film Bambi per una volta al mese da quando sarà in carcere. A riportare questa curiosa sentenza è la Cnn. Il bracconiere è David Berry Junior, e non è l'unico in famiglia ad occuparsi di caccia illegale. Infatti, è stato arrestato il 31 agosto 2016 insieme al padre. David ...