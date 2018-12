Mohammed bin Salman prepara le nuove guerre saudite

Per il Senato americano dietro la morte di Jamal Khashoggi c'è il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman : Schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana a Donald Trump. I Senatori hanno approvato una risoluzione che condanna l'uccisione di Jamal Khashoggi e afferma che dietro la sua morte c'è il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.Approvata anche una risoluzione per ritirare l'appoggio alla coalizione saudita in Yemen. L'iniziativa è stata approvata con 56 voti a favore e 41 contrari.

Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi dice che le informazioni della CIA sul caso Khashoggi confermano le accuse contro Mohammed bin Salman : Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha detto che un briefing del direttore della CIA sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi «rafforza» la tesi che indica come mandante il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Il Repubblicano Lindsey Graham ha definito il

Trump ha negato che l’indagine della CIA sull’omicidio di Jamal Khashoggi indichi come mandante Mohammed bin Salman - come era stato riportato dai media americani : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato che le conclusioni dell’indagine della CIA sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi ne attribuiscano la responsabilità al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, come invece era stato riportato dal Washington Post e poi confermato

Khashoggi - sarebbe il principe saudita Mohammed bin Salman il mandante dell’omicidio : Sono cinque le persone condannate a morte per l’omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita corrispondente del Washington Post fatto a pezzi il 2 ottobre dentro al consolato di Riad a Istanbul. Ma se fino a qualche ora fa sembrava certo il non coinvolgimento del principe saudita, oggi 17 novembre la Cia fa sapere che il mandante dell’omicidio sarebbe proprio lui, Mohammed bin Salman. A scriverlo è il Washington Post citando fonti ...

La CIA ha concluso che fu Mohammed bin Salman a ordinare l’omicidio Khashoggi : E ha trasmesso alla Casa Bianca i risultati della sua indagine, scrivono i giornali americani, basati su diverse intercettazioni

Omicidio Khashoggi - Wtp : «Per la Cia il mandante è il principe Mohammed bin Salman» : Per Trump si tratta di un alleato indispensabile: in chiave geo-politica per contrastare l'Iran in Medio Oriente, e in chiave economica per il petrolio e i maxi investimenti negli Usa, a partire ...

Nyt : "Per l'omicidio di Khashoggi Riad vuole incolpare uno 007 vicino a Mohammed bin Salman" : Secondo il New York Times, le autorità saudite stanno pensando di dare la colpa a un alto funzionario dell'intelligence, il generale Ahmed al-Assiri, consigliere del principe ereditario Mohammed bin Salman (Mbs), per l'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. Lo fanno sapere tre fonti di Riad.In questo modo, si fornirebbe una spiegazione plausibile dell'accaduto, allontanando la responsabilità dallo stesso Mbs che secondo gli ...

Trump difende il principe saudita - Mohammed bin salman : saudita NEL NASO - Trump difende IL principe mohammed BIN salman, SOSPETTATO DI ESSERE IL MANDANTE DELL’OMICIDIO DEL GIORNALISTA JAMAL KHASHOGGI: “CI SIAMO DI NUOVO. SEI COLPEVOLE FINCHÉ NON VIENE PROVATO CHE SEI INNOCENTE...PRIMA DOBBIAMO SCOPRIRE COSA È SUCCESSO DAVVERO. ABBIANO APPENA VISTO COSA È SUCCESSO COL GIUDICE KAVANAUGH CHE ERA INNOCENTE…”

Affaire Khashoggi : una verità di comodo e miliardi in fumo. Trump ordina : "Salvate Mohammed bin Salman" : La verità di comodo. Messa in piedi per evitare scenari economico-finanziari apocalittici, per preservare contratti multimiliardari. E per salvare MbS. Altro che "delinquenti comuni", "cani sciolti" e via minimizzando. L'Affaire-Khashoggi irrompe con sempre maggiore invadenza nel palazzo reale saudita, con i suoi intrighi e fazioni in lotta, e chiama direttamente in causa l'erede al trono del regno Saud: l'ambizioso, forse troppo, ...