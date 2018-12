Manovra | fonti del Tesoro | “C’è accordo informale con Bruxelles” Palazzo Chigi

ilfattoquotidiano

: #Manovra: fonti Mef, accordo raggiunto tra Roma e Bruxelles - TgLa7 : #Manovra: fonti Mef, accordo raggiunto tra Roma e Bruxelles - Agenzia_Ansa : #Manovra: c'è l'accordo Roma-Bruxelles. Lo fanno sapere fonti del #Mef #ANSA - Tg3web : +++ Manovra, secondo fonti del Ministero dell'Economia è stato raggiunto l'accordo con Bruxelles +++ -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Prima l’annuncio del: l’con Bruxelles per evitare la procedura per debito eccessivo è stato trovato e verrà ufficializzato mercoledì mattina dopo il via libera del collegio dei commissari. Poi la frenata della presidenza del Consiglio: “Rispetto alle anticipazioni sull’esito del negoziato con la Commissione Ue, c’è prudenza da parte di” ed è “essenziale conservare la riservatezza anche nell’ultimo tratto del negoziato”. E’ l’ultimo capitolo della lunga trattativa con la Commissione europea sulla legge di Bilancio, culminata nella proposta di una revisione al ribasso del deficit/pil recapitata una settimana fa dal premier Giuseppe Conte.Dopo le anticipazioni uscite dal ministero di via XX Settembre,ha chiarito che al momento “ci sono state solo comunicazioni verbali dei commissari ...