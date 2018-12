Mafia | revocata scorta a imprenditore che denunciò estorsori | “Non sono più in pericolo?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 dicembre 2018) Gli è statala tutela per “cessato”. E lui ha deciso di festeggiare: “Nonpiù ine laè stata sconfitta? Bene. Per festeggiare invito tutti il 27 dicembre alle 18 davanti all’antica focacceria San Francesco a Palermo”. È l’ironica provocazione di Vincenzo Conticello,ed ex proprietario della catena di specialità gastronomiche, ormai diffusa in tutta Italia. Alcuni anni fa divenne testimone di giustizia dopo aver accusato gliche gli chiedevano la “pizzo”. Da allora vivevato: ma la tutela gli è statal’8 dicembre scorso.“Ho richiesto – dice Conticello – al comandante del nucleo scorte di Roma se avesse un documento da notificarmi in modo da sapere chi ringraziare per questa grande vittoria sullae per la responsabile scelta. Mi ha detto di non aver ...