Life is Strange 2 | il secondo episodio Rules ha una data d' uscita

Life is Strange 2 : il secondo episodio arriverà a Gennaio : Square Enix ha annunciato nella giornata odierna che il secondo episodio di Life is Strange 2 sarà disponibile dal 24 Gennaio 2019 su tutte le piattaforme. La storia di Sean e Daniel continua nel secondo episodio In fuga dalla polizia dopo il tragico incidente di Seattle e, a seguito dell’apparizione di uno strano potere sovrannaturale, Sean e Daniel Diaz continuano il loro viaggio durante i mesi invernali. Mentre i due fratelli lottano contro ...

Life is Strange 2 : disponibile il trailer della critica dell'episodio 1 : Qualche ora fa Koch Media ha annunciato tramite un comunicato stampa che il trailer della critica dell'episodio 1 di Life is Strange 2 è finalmente disponibile, inoltre il titolo è stato nominato per i The Game Awards. Ecco quanto recita il comunicato:"Negli ultimi mesi abbiamo letto molto attentamente tutti i vostri commenti sull'Episodio 1 di Life is Strange 2. Abbiamo ricevuto degli ottimi voti e delle buonissime recensioni dai media, così, ...

Il secondo episodio di Life is Strange 2 arriverà a gennaio : Come segnala Eurogamer.net, Dontnod ha rivelato che il secondo episodio di Life is Strange 2 verrà lanciato nel gennaio 2019.Life is Strange 2 - che ha introdotto i nuovi protagonisti della serie Sean e Daniel Diaz, due fratelli costretti a scappare dopo un tragico incidente - ha debuttato su PC, Xbox One e PS4 a settembre di quest'anno. Come tale, il divario tra gli episodi andrà verso i quattro mesi quando la storia continuerà nel 2019 - ...

Life is Strange 2 : Il secondo episodio sarà disponibile da Gennaio 2019 : L’attesa è finita, Dontnod Entertainment e Square Enix sono liete di annunciare che il secondo episodio di Life is Strange 2 sarà disponibile a partire da Gennaio 2019, dunque avete un mese di tempo per giocare il primo episodio se non l’avete ancora fatto. Life is Strange 2: La storia continua a Gennaio 2019 Gli autori affermano: Abbiamo in cuore il progetto Life is Strange, per questo motivo non vogliamo ...

Un primo sguardo al fumetto che fa da seguito a Life is Strange : Come già annunciato qualche tempo fa, Max e Chloe, protagonisti del primo capitolo di Life is Strange, torneranno, anche se non in un videogioco.La prossima settimana, infatti, sarà disponibile il primo numero del fumetto ufficiale di Life is Strange, focalizzato proprio sulle vicende di Max e Chloe dopo la conclusione del gioco.Ora, grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, possiamo dare un primo vero sguardo al fumetto nelle immagini e nel ...