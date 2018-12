Fortnite | dopo lo scioglimento di Picco Polare emerge un altro pezzo del misterioso

eurogamer

(Di martedì 18 dicembre 2018) La nuova stagione diha introdotto molte novità nel pobattle royale, tra armi e nuovi eventi. Ha destato particolare interesse, un enorme Iceberg che una volta sciolto ha rivelato sotto di esso uncastello. In seguito si è scoperto che tale struttura nascondeva la tanto odiata Infinity Blade (arma molto sbilanciata) che Epic ha prontamente rimossole lamentele dei fan.Come riportaIntel,ha continuato a sciogliersi ed ha rivelato una costruzione molto più complessa, la sala del trono in cui risiedeva l'Infinity Blade è ancora visitabile, tuttavia al suo posto i giocatori troveranno un blocco di ghiaccio. Sono state scoperte anche quelle che sembrano una sala riunioni ed sorta di sala mensa. Senza dubbio i giocatori non vedono l'ora di scoprire quello che Epic ha in serbo per loro.E' ancora presto per dire con ...