Di Maio | fiducia in accordo con Ue | niente procedura infrazione

Manovra - Tria tratta ancora. Di Maio e Salvini : piena fiducia a Conte : Mostrare un governo compatto e una maggioranza coesa ha un indubbio peso nella trattativa con Bruxelles che il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta conducendo in queste ore con la Commissione e ...

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo». Via libera alla Francia. Di Maio e Salvini : «Piena fiducia in Conte» : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Manovra - fiducia alla Camera. Di Maio : 'Tria resta'. Dall'Osso lascia M5s e va in FI - polemiche sulla penale che dovrebbe versare al ... : ... il ministro dell'economia appare isolato, ma si lavora per ricomporre lo strappo e per evitare le dimissioni del ministro durante la fase di approvazione della Manovra, con l'economia tornata al ...

Manovra - posta la fiducia. Di Maio : a febbraio quota 100 per le pensioni : Il vicepremier annuncia la road map: "A marzo partirà il reddito di cittadinanza". Resta il nodo deficit

Manovra - governo pone la fiducia alla Camera. Di Maio : ‘Al Senato introdurremo taglio del 40% alle pensioni d’oro’ : Giovedì sera la Manovra è tornata in Aula alla Camera dopo il secondo passaggio in commissione e il governo, come previsto, ha posto la questione di fiducia. Su un testo che però dovrà essere cambiato in modo non indifferente la settimana prossima al Senato: sia per incorporare le modifiche ai saldi che si stanno negoziando con la Ue nel tentativo di evitare o rinviare la procedura di infrazione, sia per inserire le modifiche su cui i ...

M5s - Lombardi : “L’intervento di Grillo e Di Maio sulla sfiducia a Zingaretti? Precedente che spero non si ripeta” : “L’intervento di Beppe Grillo e Luigi Di Maio sulla sfiducia al governatore del Lazio Nicola Zingaretti? Sono rimasta molto perplessa”. Roberta Lombardi, capogruppo M5s in Regione Lazio e in passato una delle fedelissime dei vertici 5 stelle, intervistata dal Messaggero, non ha nascosto i suoi malumori per l’intervento del garante e del vicepremier sulla questione della mozione contro il presidente Pd. La vicenda risale a ...

Lazio : Di Maio ai suoi - mi aspetto M5S compatto su sfiducia a Zingaretti : Roma, 30 nov. (AdnKronos) - "Mi aspetto che tutti i nostri votino la sfiducia" a Nicola Zingaretti e alla sua giunta. Queste, a quanto apprende l'Adnkronos, le parole di Luigi Di Maio ai suoi, alla vigilia della mozione di sfiducia presentata dal centrodestra contro il governatore del Lazio. Rumors,

SONDAGGI POLITICI/ Index - fiducia leader : Salvini al 52% - crollo M5s con Di Maio al 39% : Governo 'batte' Ue - IlSussidiario.net : SONDAGGI POLITICI, Salvini tiene la Lega al 31,5% e guadagna sul M5s. Lenta risalita Pd, si rialza anche Berlusconi: Governo batte Ue. Le ultime notizie