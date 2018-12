Di Maio annuncia | ' Ecco quando partiranno Quota 100 e reddito di cittadinanza'

Un Navigator dal Mississippi : cosa si sa della nuova figura annunciata da Di Maio : ... annuncia Di Maio , anche se il reddito di cittadinanza è ancora una misura non definita, come ha confermato ieri sera il ministro dell'Economia Giovanni Tria nell'informativa alla Commissione ...

Scuola primaria ultime notizie : Di Maio annuncia ‘Ecco la promessa mantenuta sul tempo pieno’ : La notizia è stata battuta nella giornata di ieri ma anche il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto dare enfasi all’approvazione alla Camera dei Deputati dell’emendamento (prima firmataria Maria Marzana) per il tempo pieno nelle scuole elementari. Intervenendo, in qualità di ospite, a un forum dell’Ansa, il leader del Movimento Cinque Stelle, ha dato ampio risalto al provvedimento che finanzierà il tempo pieno alla Scuola ...

Manovra - Di Maio annuncia il tempo pieno in tutte le elementari : “Così smantelliamo la Buona scuola” : “iIeri è stato approvato un emendamento alla legge di bilancio molto importante e che dice che d’ora in poi in tutte le scuole italiane ci sarà il tempo pieno alle elementari“. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il vice premier Luigi Di Maio, spiegando che si tratta di “una misura che arricchisce i programmi di formazione e istruzione, di welfare sociale, e una misura importante per gli insegnanti perché si ...