Ciclismo | Peter Sagan | “La Milano-Sanremo un sogno | proverò la Liegi La Bora è

(Di martedì 18 dicembre 2018) La-hansgrohe sta svolgendo un ritiro a Maiorca, la corazzata tedesca si appresta a vivere una grande stagione nel World Tour e il periodo di preparazione in terra iberica sarà fondamentale per mettere fieno in cascina. La squadra si è rafforzata molto con gli arrivi di Maximilian Schachmann, Oscar Gatto e Jempy Drucker ma la stella indiscussa è sempre: il tre volte Campione del Mondo non indosserà la maglia iridata (cosa che non accadeva dal 2015), lo slovacco nutre importanti ambizioni come ha dichiarato in un’intervista concessa a Cyclingnews, affermando anche che per il prossimo anno lasarà il team più completo per le Classiche.Il 28enne ha elogiato il lavoro del team: “Cresciamo ogni anno ed è bello vedere questi miglioramenti. Gatto porterà tanta esperienza e sarà importante in diverse circostanze, sappiamo che lavorerà tanto e che ha un gran ...