Tria punta a chiudere stasera trattativa con Ue | stima Pil 2019 scende a 1%

IndusTria 4.0 : Sps Italia cresce e punta su formazione : E' stata presentata a Milano la nona edizione di Sps Drives Italia 2019. La fiera per l'Industria digitale, intelligente e flessibile si svolgera' a Parma dal 28 al 30 maggio con un focus sulla ...

Manovra - Giovanni Tria insiste per abbassare il deficit al 2% - ma Di Maio e Salvini resistono e puntano tutto sul fattore gilet gialli : "L'imprimatur politico di Di Maio e Salvini non c'è, vedremo al massimo al Consiglio dei ministri di domani mattina anche perché poi non c'è più tempo". Sono le 19 circa quando una fonte di governo di primissimo livello rivela a Huffpost la precarietà e la confusione che dominano nel cantiere della riscrittura della Manovra. Mancano meno di 24 ore all'incontro decisivo a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte ...

Manovra - Conte punta a deficit a 2% - Tria a 1 - 9%. Previsti tagli a risorse quota 100 e reddito : Il ministro dell'economia Giovanni Tria, vorrebbe invece un ulteriore taglio del deficit-Pil all'1,9%.

AlTria punta 1 - 8 miliardi sul business della marijuana : Una canna a portata di pacchetto. L'aroma di marijuana si sta dimostrando irresistibile da seguire mentre il vento di liberalizzazione coinvolge sempre più Paesi al mondo, soprattutto per i big ...

Ministro Tria affranto : rispunta ipotesi dimissioni : Il dettaglio decisivo di quel comunicato arriva quando i vicepremier rimarcano il ruolo di Conte nel rapporto con colui che sarebbe l' interlocutore istituzionale del Ministro dell' Economia: il ...

L’Allieva 2 - il Triangolo pericoloso di Alice : anticipazioni quinta puntata giovedì 22 novembre : Quinto episodio per la seconda stagione della fiction di Rai1 L’allieva, con Alessandra Mastronardi ancora una volta nel ruolo della protagonista assoluta della serie, la specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi. L’appuntamento è anche stavolta per giovedì sera, 22 novembre, a partire dalle 21.25 ovviamente su Rai1. È ormai risaputo come la serie sia tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Accanto alla Mastronardi, per un cast ...

Eurogruppo - Tria punta ai fondi per il disastro maltempo. Moscovici : “Sanzioni all’Italia? Sarebbe l’esito peggiore” : Una “parola che rifiuto totalmente è la parola ‘punire’. Non sono mai stato partigiano delle sanzioni. Le sanzioni sono sempre ciò che può succedere alla fine, ma sono la peggiore delle vie d’uscita”. Nel giorno in cui a Bruxelles si svolge la riunione dell’Eurogruppo, dove si incontrano i 19 ministri dell’economia della Zonaeuro, il commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici, parla dei rischi ...

Moscovici punta su Tria : convinca Conte : 16.35 Il ministro dell'Economia "Tria è sempre un interlocutore credibile e legittimo.Speriamo che sia capace di convincere il governo italiano della necessità" che la Manovra italiana sia "compatibile" con le regole Ue e "gli impegni presi".Così il commissario Ue Moscovici Rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa: "Non è che con questo governo, che lei chiama 'populista', la commissione Ue sia più severa. E' anzi più attenta al ...

Crozza-Tria assediato dai giornalisti : dalla borsa spunta la manina : Maurizio Crozza gioca sulla figura del ministro dell'Economia Giovanni Tria più volte assediato dai giornalisti a fine conferenza stampa. E' cronaca che più volte il ministro è stato portato via dal ...

Temptation Island Vip puntata speciale : litigi e un Triangolo amoroso : Temptation Island Vip, anticipazioni puntata speciale: quattro coppie nello studio di Uomini e Donne Questo pomeriggio è stata registrata una puntata speciale di Temptation Island Vip a Uomini e Donne. Nello studio sono entrate diverse coppie che hanno preso parte al reality delle tentazioni insieme ovviamente a Simona Ventura, seduta tra Tina Cipollari e Gianni […] L'articolo Temptation Island Vip puntata speciale: litigi e un triangolo ...

Def : Tria - punta a crescita e calo debito : L'Italia si trova in una situazione di "ritardo nella crescita dell'economia e dell'occupazione, un ritardo non più accettabile a dieci anni dalla crisi", ha poi detto il ministro evidenziando che il ...