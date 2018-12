Stefano Sala e Benedetta Mazza continuano a frequentarsi. Molti fan tifano per una loro unione, ma cosa pensa Dasha la fidanzata di Stefano Sala di questa frequentazione?

blogitalia.news

: Una sfida tra titani: è Stefano sala a fermarsi al quarto posto di questa finalissima... Walter Nudo è ancora in li… - GrandeFratello : Una sfida tra titani: è Stefano sala a fermarsi al quarto posto di questa finalissima... Walter Nudo è ancora in li… - SSpaccio : STEFANO SALA HA SCELTO DASHA. E' USCITA L'INTERVISTA DEFINITIVA. Ricordiamoci che è la sua vita, non la nostra, po… - infoitcultura : GfVip, Stefano Sala in crisi con Dasha: «Presto capiremo cosa fare» -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)? Dasha replica abbastanza decisaLe dinamiche nate dentro la Casa del Grande Fratelloa far sentire ieffetti. Tra le più stuzzicanti c’è quella che ha coinvoltoe Bendetta. La‘pericolosa’ amicizia ha inevitabilmente influito anche su Dasha, la fidanzata del modello. La situazione al momento è nebulosa., a Verissimo, ha detto di aver bisogno di tempo per capire la scelta giusta da prendere. Nel frattempo continua a frequentare, visti gli impegni lavorativi comuni che condivide con lei. Alla luce di tutto questo,fanper unaunione. Altri si domandano come Dasha stia vivendo questo clima. E qualcuno, addirittura, tramite Instagram le ha rivolto direttamente e in modo non troppo carino la suddetta domanda. La modella ucraina ha replicato in maniera ...